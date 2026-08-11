Україна стала полігоном для роїв дронів зі ШІ – The Times

Українські оператори можуть відправляти автономні ескадрильї з восьми і більше дронів, які самостійно виявляють та уражають цілі

Технічний директор Zitis: системи виявлення дронів швидко виходять з ладу

Рої автономних ударних дронів зі штучним інтелектом дедалі активніше виходять на поля боїв – їх випробовують на полігонах НАТО та Китаю, а також застосовують у бойових діях в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Роками перспектива появи керованих штучним інтелектом роїв дронів залишалася загрозою на периферії сучасної війни. Тепер вона дедалі відчутніше проникає на поле бою і викликає занепокоєння серед європейських фахівців з оборонного планування та посадовців, відповідальних за національну безпеку.

Технічний директор німецького урядового агентства з ІТ-безпеки Zitis Йенс Рьомер заявив, що системи виявлення й протидії дронам можуть дуже швидко бути перевантажені й не встигати достатньо оперативно оцінювати обстановку. За його словами, це викликає глибоку стурбованість у спецслужб, оскільки військові контрзаходи, які загалом виявилися ефективними в Україні, у новому контексті вже не спрацьовують.

Головним «полігоном» для розвитку цієї технології стала Україна. Українські військові експериментують на лінії фронту з дедалі більшими автономними роями ударних і розвідувальних дронів – від невеликих підрозділів із двох ударних апаратів та одного «наводчика» до значно масштабніших формувань.

Завдяки програмному забезпеченню української оборонної компанії Swarmer оператори тепер можуть відправляти автономні ескадрильї з восьми і більше дронів, які самостійно виявляють та уражають цілі.

Щонайменше шість оборонних компаній в інших країнах Європи вже провели успішні випробування технології ройового управління, причому один оператор здатен одночасно керувати вісімнадцятьма дронами. У США військові підрядники продемонстрували автономні мережі з понад ста дронів, а Пентагон прагне створити систему «рою роїв» на базі до п'ятисот апаратів.

Генеральний директор німецького оборонного стартапу Autonomous Teaming Марсель «Отто» Йон вважає розгортання роїв із тисяч дронів на суші, у повітрі та на морі лише питанням часу.

«Уже сам масштаб цього явища перетворює його на новий вид зброї масового ураження, – зазначив він. – Якщо дійсно дійде до 10 тисяч дронів, що діють повністю автономно – виявляють цілі, відстежують їх і завдають ударів, – це буде цілком новий вид бойових можливостей».

Нагадаємо, українська компанія Swarmer, учасник кластера оборонних інновацій Brave1, залучила $15 млн інвестицій від американських фондів – це найбільша інвестиція в українську оборонно-технологічну сферу від початку повномасштабної війни.