Оновлення Windows 10 привело до «синього екрану смерті»

Проблеми виникають після установки оновлень KB4598299 і KB4598301

Компанія Microsoft визнала проблеми з останніми оновленнями Windows 10.

Про це повідомляє видання Windows Latest.

Згідно відгуків користувачів, проблеми виникають після установки оновлень KB4598299 і KB4598301. Дані апдейти призначені для нових версій ОС – 20H2, 2004 і 1909. Судячи з повідомлень, в деяких випадках спостерігається перезавантаження системи і поява «синього екрану смерті» (BSoD, Blue Screen of Death).

За словами фахівців системні помилки часто пов'язані з оновленням. NET Framework – саме цей компонент може привести до появи BSoD.

Також збої відбуваються під час користування продуктом Visual Studio, Windows Presentation Foundation (WPF) і інших вбудованих сервісів Windows.

Компанія вже відреагувала на пов'язані з Windows 10 проблеми. На офіційному форумі Microsoft з'явилася публікація, згідно з якою технічні фахівці вже вивчили джерела збоїв і працюють над виправленням проблем.

Терміни виходу системних апдейтів не розкриваються.

Поки Microsoft не виправила неполадки, журналісти рекомендували відкотитися з KB4598299 або KB4598301 на попередні версії ОС. Щоб зробити це, потрібно зайти в панель управління Windows, вибрати проблемне оновлення і видалити його. Після всіх виконаних операцій слід перезавантажити комп'ютер.

Раніше повідомлялося, що компанія Microsoft нарешті остаточно допрацювала Windows 10X, яка стала абсолютно новою версією Windows 10, створеною для інсталяції на недорогі ноутбуки.

Очікується, що система стане конкурентом Chrome OS від Google, яка також встановлюється на недорогі ноутбуки.