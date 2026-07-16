Пентагон змінює підхід до озброєння та робить ставку на дешеві ракети

Крилата ракета Anduril Barracuda-500 на стенді компанії на Тижні сил спеціальних операцій у Тампі, Флорида, травень 2026 року

Військово-повітряні сили США планують придбати 28 тис. ракет впродовж п'яти років

Пентагон уклав угоди з трьома компаніями на розробку дешевих крилатих ракет, які мають замінити частину дорогих високоточних боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defense News.

Військово-повітряні сили США уклали угоди з компаніями Anduril, CoAspire та Zone 5 Technologies, які розроблятимуть нові ракети класу «повітря – поверхня» великої дальності.

За даними Defense News, такі ракети будуть коштувати близько $218 тис. за одиницю. Для порівняння, нинішні крилаті ракети аналогічного класу обходяться більш ніж у $1,3 млн. за штуку.

Компанія Anduril повідомила, що постачання ракет можуть розпочатися у 2027 році. За даними компанії, ВПС мають намір закуповувати до 8000 снарядів FAMM на рік в обох варіантах та від усіх конкуруючих постачальників.

Загалом ВПС США планують закупити до 28 тис. ракет від усіх постачальників впродовж п'яти років на суму 12,6 мільярда доларів.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України західні військові дедалі більше уваги приділяють доцільності виробництва недорогого озброєння, яке можна швидко виготовляти великими партіями. Такий підхід вважають більш ефективним у війні на виснаження, ніж ставка лише на дорогі високоточні системи.