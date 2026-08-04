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SpaceX втратила половину вартості: інвестори готують незручні питання Маску

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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SpaceX втратила половину вартості: інвестори готують незручні питання Маску
SpaceX готується представити перший квартальний звіт після виходу на біржу
фото з відкритих джерел

Інвестори хочуть почути від Маска, чи виправдані великі очікування від компанії

Ілон Маск проведе першу розмову з інвесторами після того, як SpaceX опублікує квартальний фінансовий звіт як публічна компанія. Акціонери очікують відповідей на тлі падіння вартості акцій SpaceX, які з червневого піку подешевшали приблизно вдвічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Інвестори SpaceX хочуть отримати пояснення щодо подальшого розвитку компанії, зокрема термінів випробувань ракети Starship, яку NASA планує використовувати для майбутніх польотів людей на Місяць, перспектив супутникової мережі Starlink та планів зі створення орбітальних дата-центрів.

Додаткову увагу привертають чутки про можливе об’єднання SpaceX з Tesla, однак жодна з компаній офіційно не підтверджувала такі плани. Раніше Маск заявляв, що не може детально коментувати подібні питання через правила щодо цінних паперів.

Падіння акцій SpaceX відбулося на тлі побоювань інвесторів, що ринкова оцінка компанії могла не відповідати її реальним фінансовим перспективам. Додатковий тиск створює завершення періоду блокування акцій, після якого частина власників отримує можливість продавати свої пакети.

Очікується, що за другий квартал SpaceX може повідомити про чистий збиток у розмірі близько $1,9 млрд, або 23 центи на акцію, за оцінками аналітиків FactSet. Загалом збитки компанії за перше півріччя можуть перевищити $5 млрд.

Акції SpaceX у понеділок закрили торги на рівні $114,46 – нижче за червневий максимум у $225 та ціну первинного розміщення акцій (IPO) у $135.

Водночас аналітики очікують, що компанія може покращити фінансові показники в другій половині року. Значним джерелом доходів SpaceX залишається супутниковий бізнес Starlink, який працює завдяки контрактам у різних країнах.

Нагадуємо, одним із ключових проєктів SpaceX є Starship – найбільша ракета компанії, яку Ілон Маск розглядає як основу для майбутніх польотів людей на Місяць і Марс. NASA також планує використовувати її для місячних місій у межах програми Artemis. Водночас розробка ракети супроводжується технічними труднощами: попередні випробування завершувалися невдачами через проблеми з двигунами та іншими системами. Під час останнього тестового польоту у липні 2026 року SpaceX уперше після попередніх проблем успішно виконала основні етапи місії — корабель і прискорювач здійснили контрольоване приводнення.

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Теги: інвестиції акція Tesla Ілон Маск SpaceX ракета

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