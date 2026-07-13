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Макрон оголосив про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Макрон оголосив про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет
Зеленський, Мерц, Макрон і Стармер виступають після засідання «Коаліції охочих»
скриншот з відео

Йдеться про Aster-30 для комплексів SAMP/T, авіабомби AASM Hammer і крилаті ракети SCALP

Франція за прикладом Сполучених Штатів надасть Україні ліцензії на виробництво французького високоточного озброєння. Про це під час пресконференції після засідання Антибалістичної коаліції заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє «Главком».

За словами французького лідера, йдеться про передачу ліцензій на виробництво зенітних ракет Aster-30 для зенітних ракетних комплексів SAMP/T, керованих авіаційних бомб AASM Hammer та крилатих ракет SCALP.

Крім цього, Макрон підтвердив, що Україна отримає французькі багатоцільові винищувачі Rafale. За його словами, перші літаки мають надійти у 2028-2029 роках.

Зеленський визнав, що Україна наразі не має достатньої кількості перехоплювачів, здатних знищувати балістичні ракети. Водночас він наголосив, що ситуація на фронті для українських Сил оборони є найкращою за весь період повномасштабної війни.

«Зараз ми не маємо перехоплювачів для збиття балістики – це правда, і це факт, але Україна зараз має найсильніші позиції на фронті за весь час війни», – заявив президент.

Нагадаємо, Україна разом із дев'ятьма європейськими державами раніше оголосила про створення Антибалістичної коаліції. Її учасниками стали Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Країни домовилися об'єднати оборонну промисловість, науково-технічний потенціал і військовий досвід для створення пан'європейської системи протиракетної оборони Freyja.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готова забезпечити проєкт власною антибалістичною ракетою, тоді як партнери мають надати радари та інші ключові компоненти системи.

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Теги: Володимир Зеленський Франція Еммануель Макрон Кір Стармер військова допомога системи ППО

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