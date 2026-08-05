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Земля стане свідком рідкісного зіткнення ракети з Місяцем

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Земля стане свідком рідкісного зіткнення ракети з Місяцем
Falcon 9 запустили ще 15 січня 2025 року – ракета вивела на траєкторію до Місяця два приватні посадкові модулі
фото: SpaceX

Ступінь ракети Falcon 9 понад рік перебуває поза контролем після невдалого маневру

Другий ступінь ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, який понад рік перебуває поза контролем, найближчим часом врізатиметься в місячну поверхню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Falcon 9 запустили ще 15 січня 2025 року – ракета вивела на траєкторію до Місяця одразу два приватні посадкові модулі: Blue Ghost компанії Firefly Aerospace та Resilience японської ispace. Перший з них успішно сів на поверхню Місяця в березні 2025-го, тоді як другий за кілька місяців зазнав аварії під час посадки.

Запуск Falcon Spacex 9 з мису Канаверал
Запуск Falcon Spacex 9 з мису Канаверал
фото з відкритих джерел

Перший ступінь ракети після старту повернувся на Землю, як це зазвичай і буває. А другий, верхній ступінь, який доправляв апарати до Місяця, лишився в космосі – під впливом сонячної активності та гравітації він поступово змістився на курс зіткнення з супутником Землі.

Незалежні астрономи, які відстежували об'єкт за відкритими даними, підтвердили траєкторію зіткнення, і NASA це також підтвердило. За словами представників агентства, жодної небезпеки для Землі ситуація не становить – NASA продовжить стежити за ступенем із навчальною метою, а після удару вивчатиме місце падіння вже в наукових цілях.

Коли і де станеться зіткнення

За попередніми розрахунками, важкий близько 4 тонн ступінь ракети врізається в район кратера Ейнштейна на видимому боці Місяця на швидкості понад 8700 км/год. Енергія удару буде порівнянна з вибухом кількох тонн тротилу, а на поверхні з'явиться новий кратер діаметром 20–30 метрів.

Побачити сам спалах від зіткнення неозброєним оком не вдасться – розрахунковий момент удару припадає на добре освітлену частину Місяця, тому яскравість спалаху, що триватиме не більше секунди, буде приглушена. Проте хмару пилу й уламків, підняту в момент удару, науковці сподіваються зафіксувати за допомогою телескопів, а також апаратів на місячній орбіті.

Що це дасть науці

Дослідники розглядають подію як рідкісну нагоду вивчити властивості місячного ґрунту. За словами астронома Пола Вігерта з Університету Західного Онтаріо, викинута під час удару кам'яниста речовина може розлетітися на відстань до 805 кілометрів від місця падіння.

Науковці наголошують: подібні дані критично важливі напередодні розширення присутності людства на Місяці. На відміну від Землі, супутник не має атмосфери, яка б захищала його поверхню від зіткнень, тож із появою нових місій – зокрема пілотованих польотів у межах програми Artemis – ризик зіткнень техніки з уламками космічного сміття на орбіті Місяця та його поверхні лише зростатиме.

Відомо, що вже вдруге штучний об'єкт цілеспрямовано чи випадково стикається з поверхнею Місяця: попередній подібний випадок стався 2022 року, коли з супутником Землі зіткнувся ступінь китайської ракети.

Нагадаємо, компанія SpaceX цими днями опинилася під пильною увагою інвесторів: акції компанії залишаються нестабільними від часу її гучного виходу на біржу в червні.

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Теги: Місяць космос Firefly Aerospace ракета сміття SpaceX

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