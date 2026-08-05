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ШІ управлятиме військами? Японія вивчає новий спосіб ведення війни

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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ШІ управлятиме військами? Японія вивчає новий спосіб ведення війни
Японія планує розширити використання штучного інтелекту в оборонній сфері
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони може закласти фінансування проєкту в бюджет на 2027 рік та інтегрувати нову технологію в оновлену оборонну політику країни

Японське оборонне відомство вивчає можливість використання системи Maven Smart System, розробленої американською компанією Palantir Technologies, для аналізу даних розвідки та підтримки командирів під час ухвалення оперативних рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UPI і Nikkei Asia.

Японія вже використовує штучний інтелект для окремих оборонних завдань, однак досі не застосовувала його як ключовий елемент оперативного командування військами.

Як повідомляло Associated Press на початку липня, у щорічній Білій книзі оборони Японія наголосила на необхідності адаптуватися до нових способів ведення війни, зокрема із застосуванням штучного інтелекту та безпілотників. У документі зазначалося, що на такий підхід вплинув досвід війни в Україні та конфліктів на Близькому Сході.

Однією із систем, яку розглядає японське Міноборони, є Maven Smart System, розроблена американською компанією Palantir Technologies. Система аналізує інформацію із супутників, безпілотників, радіолокаційних комплексів, датчиків та розвідувальних звітів, допомагаючи виявляти потенційні загрози, визначати цілі та пропонувати командирам можливі варіанти дій.

Очікується, що використання Maven покращить оперативну сумісність між Силами самооборони Японії та військовими США, дозволивши швидше обробляти й обмінюватися інформацією під час спільних операцій.

Водночас ініціатива викликала дискусію щодо контролю над військовими даними та технологічної залежності від іноземного програмного забезпечення. Попри використання американської системи, остаточні рішення щодо проведення операцій, як і раніше, ухвалюватимуть японські командири.

Паралельно в Японії посилюються заклики до створення власної системи військового штучного інтелекту. Один із варіантів передбачає тимчасове використання американської платформи із одночасною розробкою національного аналога за участю японських технологічних компаній.

Нинішня ініціатива відповідає оборонній політиці Японії, оприлюдненій у 2024 році. Тоді Міністерство оборони визначило сім пріоритетних напрямків розвитку військового штучного інтелекту: виявлення та ідентифікацію цілей, збір і аналіз розвідувальних даних, командування та управління, логістику, безпілотні системи, кібербезпеку та підвищення адміністративної ефективності.

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Теги: Японія Міноборони армія фінансування штучний інтелект

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