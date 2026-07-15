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Президент повідомив, скільки дронів Україна виробляє за рік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент повідомив, скільки дронів Україна виробляє за рік
Зеленський зауважив, що українські перехоплювачі вже збивають щонайменше 90% «шахедів»
фото: скриншот з відео

Зеленський зробив заяву про дрони під час урочистостей до Дня Української Державності

Україна виробляє 10 млн дронів на рік і планує збільшити цю кількість до 20 млн. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час урочистостей до Дня Української Державності, передає «Главком».

«Я пам'ятаю, як вперше озвучив публічно план держави – мільйон дронів на рік. І було багато скепсису всюди: і зовні, і всередині. А зараз можемо констатувати: ми робимо десять мільйонів дронів на рік. Десять. І буде 20 (млн дронів, – «Главком»). Ми зробимо це разом із нашими партнерами, вкотре доведемо успіх ОПК – українського, партнерського, європейського», – сказав Зеленський.

Президент додав, що українські перехоплювачі збивають щонайменше 90% «шахедів».

До слова, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, авіаексперт Валерій Романенко в інтерв'ю «Главкому» зазначив, що Росія активізувала застосування реактивних дронів, хоч поки і не має можливостей для їх масового виробництва. Водночас Україна вже має ефективні засоби для боротьби з новою загрозою.

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Теги: Володимир Зеленський дрон безпілотник

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