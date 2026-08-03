Турецька компанія Baykar показала рій із 10 новітніх дронів K2: що вони вміють

Безпілотники можуть уражати цілі на відстані понад 2 тис. км, однак експерти припускають, що їхня вартість може обмежити масове застосування

Турецька компанія Baykar оприлюднила відео випробувань ударних безпілотників K2, під час яких одночасно в автономному режимі літали десять дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defense Express.

На опублікованих кадрах безпілотники по черзі злітають, після чого виконують спільний політ у складі «рою». Судячи з відео, випробування були зосереджені саме на перевірці групової взаємодії, а не на ураженні цілей.

Дрон K2 компанія Baykar вперше представила у березні 2026 року. За заявленими характеристиками, безпілотник масою 800 кг здатний доставляти бойову частину вагою 200 кг на відстань понад 2 тис. км.

Також заявлено, що K2 може діяти в умовах роботи засобів радіоелектронної боротьби та використовувати навігацію за рельєфом місцевості.

Baykar продемонструвала одночасний політ десяти ударних безпілотників K2 Кадр із відео, опублікованого на YouTube-каналі Baykar Technologies

Водночас у Defense Express звертають увагу, що велика кількість дорогих систем на борту та можливість багаторазового використання можуть зробити K2 значно дорожчим за типові ударні дрони-камікадзе. На думку аналітиків, це може зменшити його ефективність як масового засобу для далекобійних ударів.

Після публікації відео в турецькому сегменті соцмереж розгорнулася дискусія щодо можливої вартості безпілотника та перспектив його серійного виробництва. Експерти зазначають, що для такого класу озброєння саме масовість є одним із ключових факторів ефективності, адже вона дозволяє перевантажувати системи протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, Baykar – турецька компанія, відома насамперед як виробник безпілотників Bayraktar, які Україна активно застосовувала на початку повномасштабного вторгнення Росії. Останніми роками компанія розширює лінійку безпілотників, зокрема розробляє ударний дрон K2 та безпілотний винищувач Kızılelma.

Раніше стало відомо, що найбільша авіакомпанія Туреччини відновить польоти до Мінська вперше з лютого 2022 року.