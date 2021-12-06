Поширення Covid-19: вчені назвали потенційного винуватця пандемії

Вчені дослідили зв’язок між пандемією Covid-19 та сонячної активністю

Причиною періодичних спалахів епідемій, таких як світове поширення Covid-19, може бути Сонце. Такого висновку дійшли вчені у новому дослідженні, яке оприлюднене у науковому журналі Environmental Science and Pollution Research.

Приблизно кожні 11 років активність Сонця зростає. У цей період кількість сонячних плям значно збільшується. Науковці дослідили періоди збільшення сонячних плям та спалахи епідемій.

Результат – практично повний збіг.

Пандемії аналізували у проміжку від 1750 року до 2020 року. До уваги бралися лише значні спалахи. Виявилося, що 27 із 36 світових пандемій збігаються зі значним збільшенням чи зменшенням кількості сонячних плям. Таким чином, говорять вчені, вони можуть спрогнозувати наступні вірусні спалахи у світі на наступні 110 років – відповідно до 10 наступних циклів сонячної активності.

У період максимуму сонячного циклу кількість плям на зірці зростає. Це спричиняє значне збільшення інтенсивності потоку сонячного вітру, який взаємодіє із Землею. Це може слугувати причиною локальних кліматичних змін чи мутації вірусів, які потім й стають причиною пандемій.

У період мінімуму кількість плям зменшується. Але це означає, що галактичні космічні промені стають набагато небезпечнішими, адже їхня інтенсивність зростає – раніше нас частково захищав від них сонячний вітер. Тепер же інтенсивна космічна радіація може ставати причиною мутації вірусів. А це, як і у випадку з сонячним максимумом, стає причиною пандемій.

Звісно, такі висновки авторів статті слід ретельно перевірити. Але, ймовірно, саме космічна радіація та цикли сонячної активності можуть виявитися причинами того, що з'являються все нові віруси.

Джерело: 24 канал