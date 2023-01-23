Розвідка пояснила, чому Путін досі живий
Якби лікуванням Путіна займалися російські лікарі, все могло б закінчитися інакше
Російський диктатор Володимир Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi..
При цьому Скібіцькій уточнив, що, якби лікуванням Путіна займалися російські лікарі, все могло б закінчитися інакше.
«На жаль, Путіна лікують кращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські – все закінчилося б швидше», – додав Скібіцький.
Нагадаємо, раніше Голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.
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