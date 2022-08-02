Путін смертельно хворий? Розвідка розповіла про двійників диктатора (відео)

Буданов вважає, що диктатор може дійсно уникати появи на публіці

Російський президент Володимир Путін може активно використовувати своїх двійників. Про це повідомив начальник Генерального управління розвідки України генерал-майор Кирило Буданов.

«Останнім часом все більше розмов про те, що російський диктатор Володимир Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, тому може активно використовувати своїх двійників», – йдеться в повідомленні.

Багато розвідок неодноразово повідомляли, що у диктатора можуть бути розлади мозку. Він нібито пережив кілька операцій і навіть може страждати від декількох форм раку. Тому версія про двійників може бути цілком реальною.

Буданов вважає, що диктатор може дійсно уникати появи на публіці. Замість нього це можуть робити його двійники.

Зауважимо, що у мережі навіть є таблиця двійників Путіна. У ній зібрані всі «версії» диктатора, серед яких: «говорун», «удмурт», «дипломат», «банкетний». Залежно від того, на якому заході потрібно з'явитися Путіну, можуть змінюватися і його ймовірні двійники.

«Це колективний Путін – максимально правильне формулювання... Хто сьогодні виконує роль умовного Путіна – це питання абсолютно відкрите», – вказав Буданов.

Диктатору цього року виповниться вже 70 років. Проблеми з опорно-руховим апаратом очевидні. Однак навряд чи Кремль визнає наявність ймовірних двійників Путіна, це вони будуть приховувати всіма силами.

Нагадаємо, раніше британський таблоїд Mirror, посилаючись на джерела у розвідувальній службі МІ6 повідомляв, що Путін на тлі чуток про серйозне захворювання, можливо, вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника.