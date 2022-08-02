Головна Країна Політика
search button user button menu button

Путін смертельно хворий? Розвідка розповіла про двійників диктатора (відео)

Альона Боженко
Сьогодні, 21:36 glavcom.ua
Путін смертельно хворий? Розвідка розповіла про двійників диктатора (відео)
Російський диктатор прикривається двійниками через тяжку хворобу
фото: ТАСС

Буданов вважає, що диктатор може дійсно уникати появи на публіці

Російський президент Володимир Путін може активно використовувати своїх двійників. Про це повідомив начальник Генерального управління розвідки України генерал-майор Кирило Буданов.

«Останнім часом все більше розмов про те, що російський диктатор Володимир Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, тому може активно використовувати своїх двійників», – йдеться в повідомленні.

Багато розвідок неодноразово повідомляли, що у диктатора можуть бути розлади мозку.  Він нібито пережив кілька операцій і навіть може страждати від декількох форм раку. Тому версія про двійників може бути цілком реальною.

Буданов вважає, що диктатор може дійсно уникати появи на публіці. Замість нього це можуть робити його двійники. 

Зауважимо, що у мережі навіть є таблиця двійників Путіна. У ній зібрані всі «версії» диктатора, серед яких: «говорун», «удмурт», «дипломат», «банкетний». Залежно від того, на якому заході потрібно з'явитися Путіну, можуть змінюватися і його ймовірні двійники. 

«Це колективний Путін – максимально правильне формулювання... Хто сьогодні виконує роль умовного Путіна – це питання абсолютно відкрите», – вказав Буданов.

Диктатору цього року виповниться вже 70 років. Проблеми з опорно-руховим апаратом очевидні. Однак навряд чи Кремль визнає наявність ймовірних двійників Путіна, це вони будуть приховувати всіма силами.

Нагадаємо, раніше британський таблоїд Mirror, посилаючись на джерела у розвідувальній службі МІ6 повідомляв, що Путін на тлі чуток про серйозне захворювання, можливо, вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника.

Читайте також: Справжній Путін чи двійник? Фізіогноміст відповів на головне питання
Теги: диктатор Кирило Буданов путін росія розвідка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стратегічною помилкою Путіна стало те, що він вирішив вдертися в Україну наперед не прорахувавши усіх можливих від цього ризиків
Путіну не вдасться вирвати перемогу з пащі поразки, щоб він не робив далі
Сьогодні, 07:09
Деякі ЗМІ та опозиційні російські активісти переконані, що Чубайс міг бути отруєний
Європейська розвідка почала розслідування через загадкову хворобу екссоратника Путіна
Вчора, 20:04
Путін звернувся до учасників конференції щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
Вчора, 21:06

Політика

Війна йде за планом: як Росія виправдовує свої поразки на фронті
Війна йде за планом: як Росія виправдовує свої поразки на фронті
Путін смертельно хворий? Розвідка розповіла про двійників диктатора (відео)
Путін смертельно хворий? Розвідка розповіла про двійників диктатора (відео)
Зеленський призначив головою Херсонської ОДА чемпіона світу з пейнтболу
Зеленський призначив головою Херсонської ОДА чемпіона світу з пейнтболу
Правовий нонсенс: Банкова відреагувала на рішення суду РФ щодо «Азову»
Правовий нонсенс: Банкова відреагувала на рішення суду РФ щодо «Азову»
«Політолог, який утримував мільйонну ботоферму». Стало відомо, кого викрила СБУ
«Політолог, який утримував мільйонну ботоферму». Стало відомо, кого викрила СБУ
ЗМІ згадали головні скандали за участю Шурми – основного претендента на посаду прем'єра
ЗМІ згадали головні скандали за участю Шурми – основного претендента на посаду прем'єра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані
20K
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
20K
У кількох областях прогриміли вибухи (оновлено)
15K
Рашисти вдарили ракетами по Львівщині
14K
Шольц обіцяє Україні зброю, якої немає навіть у німецької армії
10K
Казахстан відреагував на «заклик» Медведєва захопити країну 

Новини

Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Сьогодні, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Сьогодні, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Сьогодні, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Сьогодні, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Сьогодні, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Сьогодні, 13:07

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту