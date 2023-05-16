У Путіна проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів – Буданов

Очільник розвідки вважає, що Пригожин може перемогти у внутрішньому протистоянні в Росії

Російський диктатор Володимир Путін має проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю блогеру Сергію Іванову.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Буданов зазначив, що ймовірно Путіну залишилось вже не довго.

«Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, очільник розвідки вважає, що керівник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин може перемогти у внутрішньому протистоянні в Росії.

На запитання, чи можуть Путіна усунути та встановити в Росії новий режим, Буданов відповів «так».

Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.

За даними розвідки, Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року заявив, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. За його слова, до 2020 року диктатор дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження.

22 лютого стало відомо, що стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується – стався рецедив його серйозного захворювання.

У зв’язку з тим, що Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, він активно використовує своїх двійників.