Мінісупутник Starlink раптово зійшов з орбіти: названо причину

Компанія SpaceX нещодавно почала запускати у космос мініатюрні версії своїх супутників Starlink нового покоління.

Однак, як інформує Gizmodo, один з таких супутників замість того, аби обертатися навколо планети, забезпечуючи підключення до мережі інтернет в будь-якій точці світу, зійшов з орбіти Землі.

Близько тижня тому цей супутник, що має номер 30062, увійшов у щільні шари атмосфери над узбережжям Каліфорнії.

Про входження супутника в атмосферу написав у своєму Twitter Джонатан Макдауелл – астрофізик, який стежить за інтернет-супутниками Starlink.

Three of the Starlink V2Mini sats (30058, 30042, 30051) have resumed orbit raising, while Starliink 30062 reentered at 0850 UTC Apr 3 off the coast of California pic.twitter.com/viv6daE4Gv

Підстав для паніки через можливе падіння уламків супутника на Землю немає, адже цей космічний апарат, швидше за все, згорів під час входження у щільні шари атмосфери.

Макдауелл відзначив, що три інших супутники V2 Mini продовжують набирати висоту, аби досягти своїх планових орбітальних позицій. Водночас супутник 30062 здійснив контрольоване сходження з орбіти. З Макдауеллом погоджуються й інші спостерігачі.

У березні Starlink Insider зазначив, що кількість супутників V2 Mini падає, а не зростає.

Через різноманітні чутки та спекуляції стосовно наявних на орбіті супутників, генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск написав у своєму Twitter, що супутники стикаються із певними проблемами.

Lot of new technology in Starlink V2, so we’re experiencing some issues, as expected.



Some sats will be deorbited, others will be tested thoroughly before raising altitude above Space Station.