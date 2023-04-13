Мінісупутник Starlink раптово зійшов з орбіти: названо причину
У березні Starlink Insider зазначив, що кількість супутників V2 Mini падає, а не зростає
Компанія SpaceX нещодавно почала запускати у космос мініатюрні версії своїх супутників Starlink нового покоління.
Однак, як інформує Gizmodo, один з таких супутників замість того, аби обертатися навколо планети, забезпечуючи підключення до мережі інтернет в будь-якій точці світу, зійшов з орбіти Землі.
Близько тижня тому цей супутник, що має номер 30062, увійшов у щільні шари атмосфери над узбережжям Каліфорнії.
Про входження супутника в атмосферу написав у своєму Twitter Джонатан Макдауелл – астрофізик, який стежить за інтернет-супутниками Starlink.
Three of the Starlink V2Mini sats (30058, 30042, 30051) have resumed orbit raising, while Starliink 30062 reentered at 0850 UTC Apr 3 off the coast of California pic.twitter.com/viv6daE4Gv— Jonathan McDowell (@planet4589) April 3, 2023
Підстав для паніки через можливе падіння уламків супутника на Землю немає, адже цей космічний апарат, швидше за все, згорів під час входження у щільні шари атмосфери.
Макдауелл відзначив, що три інших супутники V2 Mini продовжують набирати висоту, аби досягти своїх планових орбітальних позицій. Водночас супутник 30062 здійснив контрольоване сходження з орбіти. З Макдауеллом погоджуються й інші спостерігачі.
У березні Starlink Insider зазначив, що кількість супутників V2 Mini падає, а не зростає.
Через різноманітні чутки та спекуляції стосовно наявних на орбіті супутників, генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск написав у своєму Twitter, що супутники стикаються із певними проблемами.
Lot of new technology in Starlink V2, so we’re experiencing some issues, as expected.— Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2023
Some sats will be deorbited, others will be tested thoroughly before raising altitude above Space Station.
Він додав, що деякі з них будуть зведені з орбіти, а інші ще проходитимуть перевірку. Це означає, що інші апарати також може спіткати доля супутника, який нещодавно зійшов з орбіти.
Нагадаємо, компанія SpaceX відзначилася черговою рекордною місією – ракета Falcon 9 вивела на орбіту найважчий для себе вантаж загальною вагою 17,4 тонни, доставивши в космос відразу 56 нових супутників Starlink. Ракета стартувала з мису Канаверал.
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