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Мінісупутник Starlink раптово зійшов з орбіти: названо причину

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Мінісупутник Starlink раптово зійшов з орбіти: названо причину
Генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск написав у своєму Twitter, що супутники стикаються із певними проблемами
фото ілюстративне

У березні Starlink Insider зазначив, що кількість супутників V2 Mini падає, а не зростає

Компанія SpaceX нещодавно почала запускати у космос мініатюрні версії своїх супутників Starlink нового покоління.

Однак, як інформує Gizmodo, один з таких супутників замість того, аби обертатися навколо планети, забезпечуючи підключення до мережі інтернет в будь-якій точці світу, зійшов з орбіти Землі.

Близько тижня тому цей супутник, що має номер 30062, увійшов у щільні шари атмосфери над узбережжям Каліфорнії.

Про входження супутника в атмосферу написав у своєму Twitter Джонатан Макдауелл – астрофізик, який стежить за інтернет-супутниками Starlink.

Підстав для паніки через можливе падіння уламків супутника на Землю немає, адже цей космічний апарат, швидше за все, згорів під час входження у щільні шари атмосфери.

Макдауелл відзначив, що три інших супутники V2 Mini продовжують набирати висоту, аби досягти своїх планових орбітальних позицій. Водночас супутник 30062 здійснив контрольоване сходження з орбіти. З Макдауеллом погоджуються й інші спостерігачі.

У березні Starlink Insider зазначив, що кількість супутників V2 Mini падає, а не зростає.

Через різноманітні чутки та спекуляції стосовно наявних на орбіті супутників, генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск написав у своєму Twitter, що супутники стикаються із певними проблемами.

Він додав, що деякі з них будуть зведені з орбіти, а інші ще проходитимуть перевірку. Це означає, що інші апарати також може спіткати доля супутника, який нещодавно зійшов з орбіти.

Нагадаємо, компанія SpaceX відзначилася черговою рекордною місією – ракета Falcon 9 вивела на орбіту найважчий для себе вантаж загальною вагою 17,4 тонни, доставивши в космос відразу 56 нових супутників Starlink. Ракета стартувала з мису Канаверал.

Теги: SpaceX космос

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