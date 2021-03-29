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    Судний день кур’єра: відправлення доручать роботам

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    Робот Woowa Brothers - Судний день кур’єра: відправлення доручать роботам
    Робот Woowa Brothers

    Корейці запустять в масове виробництво автономних роботів-кур'єрів

    Для кур’єрів грядуть непрості часи. Скоро їх місце займуть роботи. І це не фантазії, а реальність найближчого майбутнього. За роботизацію кур’єрських служб вже взявся відомий корейський виробник автомобілів Hyundai у партнерстві з Woowa Brothers.

    Основою проєкту буде розроблена компанією Woowa платформа. Роботи компанії будуть виконувати замовлення до місця розташування клієнта зі швидкістю приблизно 5-6 кілометрів за годину.

    Розробники вже тестують невелику партію роботів і обіцяють вивести випробування і виробництво на новий рівень.

    Програмне забезпечення Woowa зараз проходить випробування у Кореї. Безпілотні роботи самостійно обходять перешкоди і знаходять клієнта, відстежуючи його смартфон. Коли робот прибуває на місце, користувач підтверджує свою особистість через додаток і забирає замовлення.

    Hyundai обіцяє розширити й модернізувати цю систему і зробити роботів розумнішими, а сам парк Woowa — значно більшим за рахунок власних виробничих потужностей. Роботи навчаться пересуватися в складних умовах.

    Партнери будуть збирати дані з кожного замовлення, аналізувати перешкоди і готувати роботів до нових ситуацій. Крім того, буде розроблена інтегрована система управління, здатна керувати всім парком роботів через хмару. В результаті Hyundai отримає повноцінний сервіс, здатний обслуговувати відразу кілька районів одного міста.

    Нове партнерство – це частина плану Hyundai з диверсифікації бізнесу. Компанія постійно пробує себе у нових проєктах, пов'язаних з робототехнікою, і нарощує свої можливості у цій сфері, купуючи перспективні стартапи.

    Раніше «Главком.Техно» писав про ТОП-5 винаходів, які назавжди змінять світ автомобілів.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Hyundai
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