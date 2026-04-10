ЦРУ впроваджує штучний інтелект для стратегічного аналізу та шпигунства

Аліна Самойленко
фото: AP

ШІ стане ключовим елементом оновленого Центру кіберрозвідки

Заступник директора ЦРУ Майкл Елліс оголосив про початок масштабної інтеграції генеративного штучного інтелекту в аналітичну роботу агентства. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Вперше з моменту створення у 1947 році, ЦРУ починає використовувати ШІ для виконання своєї «найсвященнішої» місії – оцінки планів та можливостей іноземних держав. Агентство вже підготувало перший автономний звіт розвідки та планує протягом наступних кількох років оснастити всі свої платформи спеціалізованими «ШІ-співробітниками».

ШІ допомагатиме аналітикам перевіряти висновки, виявляти приховані тенденції у великих масивах даних та готувати проекти ключових рішень для керівництва країни. Минулого року ЦРУ протестувало понад 300 проектів, включаючи швидку обробку даних, миттєвий переклад мов та надання технологічних інструментів офіцерам, що працюють «у полі» під прикриттям.

ШІ стане ключовим елементом оновленого Центру кіберрозвідки, який контролює таємні хакерські операції агентства.

Виступ Елліса підсвітив серйозне протистояння між адміністрацією Дональда Трампа та великими технологічними компаніями. Елліс прямо заявив, що ЦРУ не дозволить приватному бізнесу диктувати умови використання технологій. Це стало очевидним випадом у бік компанії Anthropic, яка зараз веде юридичну війну з Пентагоном. Конфлікт виник після спроб компанії заборонити використання своїх моделей для масового спостереження та смертоносних атак, що викликало різку критику з боку Трампа та міністра оборони Піта Хегсета.

Головним стимулом для швидкого впровадження ШІ Елліс назвав конкуренцію з Пекіном. За його словами, Китай ліквідував технологічне відставання від США, яке було очевидним ще 5-10 років тому. Швидка інтеграція ШІ в розвідку є частиною загальної стратегії Білого дому, спрямованої на збереження американської переваги та усунення будь-якого політичного «ухилу» в оцінках розвідувального співтовариства. При цьому Елліс наголосив, що попри зростання ролі алгоритмів, право приймати остаточні ключові рішення залишатиметься виключно за людьми.

Як відомо, OpenAI планує суттєво наростити рекламні доходи, роблячи ставку на власні продукти зі штучним інтелектом, і очікує отримати значні прибутки від цього напрямку вже цього року. 

Пілотний рекламний проєкт OpenAI показав швидке зростання. Менш ніж за два місяці він приніс близько $100 млн щорічного регулярного доходу.

