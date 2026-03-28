Мільйони вийдуть на вулиці: світ готується до масштабної акції проти політики Трампа

Іванна Гончар
Понад 3 тис. протестів «Без королів» пройдуть у США та світі

Вже цієї суботи, 28 березня по всій території США та щонайменше у 15 країнах світу заплановано понад 3100 протестів під гаслом «Без королів». Організатори очікують, що ця хвиля може стати найбільшою акцією протесту в історії США. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Рух спрямований проти політики Дональда Трампа та того, що учасники називають проявами авторитаризму. Попередня акція восени вже зібрала близько 7 мільйонів людей, і нині протестний рух стрімко набирає обертів.

Водночас No Kings має незвичну структуру, оскільки організація не має єдиного лідера, чіткої ієрархії чи сформульованої політичної програми. Організатори наголошують, що це зроблено навмисно, щоб об’єднати якомога ширше коло людей із різними поглядами та проблемами.

«Назва «Без королів» сама по собі є вимогою… це декларація про намір повернути владу народу», – заявив один з організаторів Хантер Данн.

Рух об’єднує десятки організацій, включаючи Indivisible, 50501 та MoveOn, а також сотні профспілок, правозахисних і громадських груп. За словами співзасновниці Indivisible Лії Грінберг, ініціатива задумана як «контейнер» для масового невдоволення різними аспектами політики влади.

Протести охоплюють широкий спектр тем – від міграційної політики та дій ICE до екології, виборчої безпеки та війни з Іраном. Організатори вважають, що саме така широта дозволяє залучити мільйони людей.

Однак експерти застерігають, що відсутність чітких цілей і лідерства може ускладнити досягнення реальних політичних змін. Політологи наголошують: масовість сама по собі не гарантує результату без подальшої стратегії та представництва інтересів руху.

Попри це, організатори вважають No Kings лише частиною ширшого процесу. «Це не спринт і не марафон – це естафета», – пояснюють вони, маючи на увазі поєднання масових протестів із подальшою локальною організацією та політичною активністю.

Нагадаємо, 14 червня 2025 року, Сполучені Штати охопили безпрецедентні за масштабом акції протесту під гаслом «День без королів» (No Kings). Мільйони американців вийшли на вулиці, виступаючи проти політики Дональда Трампа та на захист демократії. За попередніми даними, ці мітинги стали одними з наймасовіших в історії США, перевершивши навіть Жіночий марш 2017 року.

