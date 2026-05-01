Штучний інтелект перевершив лікарів у діагностиці – дослідження

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Штучний інтелект перевершив лікарів у діагностиці – дослідження
ШІ точніше ставить діагнози у критичних ситуаціях
Технології можуть змінити медицину, але не замінять лікарів

Штучний інтелект показав кращі результати, ніж лікарі, у діагностиці пацієнтів у відділеннях невідкладної допомоги. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження Гарвардської медичної школи, пише «Главком».

У дослідженні аналізували 76 випадків пацієнтів. ШІ зміг правильно або майже правильно визначити діагноз у 67% випадків, тоді як лікарі – лише у 50-55%. Коли системі давали більше даних, її точність зростала до 82%, що також вище за показники людей.

Крім того, штучний інтелект значно краще впорався із складанням планів лікування. У тесті з п’яти клінічних випадків він отримав 89% правильних рішень, тоді як лікарі – лише 34%.

Дослідники пояснюють, що перевага ШІ особливо помітна у ситуаціях, де потрібно швидко ухвалювати рішення на основі обмеженої інформації. Водночас він працював лише з текстовими даними і не враховував фізичний стан пацієнта, наприклад, зовнішній вигляд чи рівень стресу.

«Я не думаю, що це означає заміну лікарів. Але це показує глибоку зміну технологій, яка змінить медицину», – заявив один з авторів дослідження Арджун Манрай.

Інший автор, лікар Адам Родман, зазначив, що в майбутньому медицина може перейти до нової моделі співпраці: «лікар, пацієнт і система штучного інтелекту».

При цьому експерти наголошують, що технологія ще не готова повністю замінити людей. Серед ризиків – можливі помилки, відсутність чіткої відповідальності та те, що лікарі можуть почати надто покладатися на відповіді ШІ.

Також дослідники підкреслюють: пацієнти все одно хочуть, щоб остаточні рішення щодо лікування ухвалювали люди, особливо у складних і критичних ситуаціях.

Раніше повідомлялось, що компанія Microsoft створила систему штучного інтелекту (ШІ) для медичної діагностики, здатну не лише асистувати лікарям, а й замінювати їх, демонструючи чотириразову перевагу у вирішенні складних випадків. Інструмент розроблений підрозділом Microsoft AI під керівництвом Мустафи Сулеймана, співзасновника DeepMind, і зветься Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO). 

Штучний інтелект перевершив лікарів у діагностиці – дослідження
Штучний інтелект перевершив лікарів у діагностиці – дослідження
