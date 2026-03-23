США визначили дату завершення війни на Близькому Сході

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США визначили дату завершення війни на Близькому Сході
США хочуть закрити війну на Близькому Сході до 9 квітня
Візит Трампа до Ізраїлю прив’язали до припинення бойових дій

Адміністрація США розраховує завершити війну на Близькому Сході до 9 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Ynet.

За даними ізраїльського медіа, подальші політичні кроки Вашингтона пов’язані із термінами завершення бойових дій. Зокрема, можливий візит президента США Дональда Трампа до Ізраїлю планують на 22 квітня – День Незалежності країни.

Умовою цього візиту називають завершення війни до зазначеної дати. Крім того, під час перебування в Ізраїлі Трамп може отримати Премію Ізраїлю – одну з найпрестижніших державних нагород.

За інформацією ЗМІ, нагороду можуть вручити за внесок у розвиток країни. Офіційного підтвердження цих планів з боку США чи Ізраїлю наразі немає.

Нагадаємо, що іранські державні ЗМІ заявили про підготовку нових «сюрпризів» у війні проти США та Ізраїлю, які можуть бути реалізовані вже найближчими днями. У Тегерані також стверджують, що США нібито стикаються з труднощами у військовій сфері, зокрема із забезпеченням боєприпасами. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США. За словами Трампа, сторони вже досягли домовленостей приблизно за 15 пунктами потенційної угоди.

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента Сполучених штатів Америки є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів. 

Прем'єр Вірменії зірвався на пасажирку метро: подробиці
Прем'єр Вірменії зірвався на пасажирку метро: подробиці
США визначили дату завершення війни на Близькому Сході
США визначили дату завершення війни на Близькому Сході
Іран пригрозив США «сюрпризами»: що заявили у Тегерані
США дотиснули Іран? Трамп розкрив деталі
Найбільший авіаносець США залишив Близький Схід: причина
Нідерланди анонсували інтеграцію дронів у всі бойові підрозділи: причина

