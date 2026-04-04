Що думають американці про війну з Іраном. Опитування Reuters

Аліна Самойленко
Більшість американців стурбовані безпекою військових США та погіршенням власного фінансового стану

Нове опитування Reuters/Ipsos продемонструвало похмурі настрої серед громадян США на тлі посилення воєнної риторики президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком».

Поки очільник Білого дому у телезверненні виправдовує спільні з Ізраїлем воєнні дії та погрожує повернути Іран до «кам'яного віку», суспільство висловлює глибоке занепокоєння наслідками конфлікту.

Більшість респондентів стурбовані безпекою американських військовослужбовців та погіршенням власного фінансового стану через стрибок цін на енергоносії. Близько половини опитаних прогнозують подальшу дестабілізацію Близького Сходу та критичне зниження якості життя в Ірані. Ключовим показником стало те, що понад 75% американців виступають категорично проти відправлення наземних військ до Ірану, хоча офіційні особи США підтверджують, що цей варіант залишається на порядку денному.

Ринкові експерти попереджають про різке здорожчання палива: середня роздрібна ціна на бензин у США може зрости до $4,25-4,45 за галон уже наступного тижня. Це стало наслідком промови Трампа, яка спровокувала чергове злетіння світових цін на сиру нафту.

Зі свого боку, збройні сили Ірану відповіли на погрози Вашингтона попередженням про готовність до «більш нищівних та масштабних» атак. Міжнародна спільнота побоюється, що тривала війна залишить регіональні поставки енергоносіїв під повним контролем Тегерана, який уже довів свою здатність ефективно блокувати Ормузьку протоку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі. 

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів. 

«Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів. Ми збираємося повернути їх у кам'яний вік, де їм і місце», – сказав Трамп.

