Суд у США зобов'язав Meta та YouTube виплатити $6 млн за спричинення залежності у підлітка

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Суд у США зобов'язав Meta та YouTube виплатити $6 млн за спричинення залежності у підлітка
фото: AP

Представники Meta та YouTube висловили незгоду з рішенням суду

Суд присяжних у Каліфорнії ухвалив історичне рішення, визнавши компанії Meta та Google (власника YouTube) винними у навмисному створенні платформ, що викликають залежність у дітей. Позивачка, 20-річна дівчина, відома як К.Г.М., отримає $3 млн компенсації за шкоду психічному здоров'ю та ще $3 млн у вигляді штрафних санкцій. Це перший подібний вердикт, який може створити прецедент для тисяч аналогічних позовів по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Дівчина свідчила, що користувалася YouTube з 6 років, а Instagram – з 9, проводячи в соцмережах «цілий день». Її адвокати довели, що такі функції, як «нескінченна стрічка», автоматичне відтворення відео та постійні сповіщення, були розроблені спеціально для утримання уваги молодих користувачів, попри усвідомлення ризиків для їхнього благополуччя. Присяжні визначили, що Meta несе 70% відповідальності за завдану шкоду, тоді як YouTube – 30%.

Представники технологічних гігантів висловили незгоду з рішенням суду. У Google заявили, що YouTube є відеоплатформою, а не соцмережею, а в Meta наголосили на складності підліткової психіки, яку не можна пов’язувати лише з одним додатком. Попри це, присяжних не переконали свідчення Марка Цукерберга, а їхнє рішення мало на меті дати компаніям зрозуміти, що подібна практика є неприйнятною.

Експерти порівнюють цей судовий процес із легендарними справами проти тютюнових та опіоїдних компаній. Хоча попереду ще апеляції, цей вирок відкриває шлях до системних змін у тому, як працюють алгоритми соціальних мереж. Раніше у цій же справі компанії TikTok та Snap вирішили не доводити справу до суду і уклали мирові угоди з позивачкою.

Як відомо, компанія Meta розмірковує над масштабним скороченням персоналу, яке може зачепити понад 20% працівників. 

Джерела видання пояснили, що такий крок пов’язаний із різким зростанням витрат на розвиток інфраструктури штучного інтелекту та прагненням компанії підвищити ефективність завдяки використанню ШІ-інструментів.

Нагадаємо, компанія Google почала інтеграцію чат-бота Gemini у сервіс Google Maps. Нові функції дозволять користувачам спілкуватися з картами у форматі діалогу, отримувати персоналізовані рекомендації та планувати маршрути за допомогою штучного інтелекту.

Суд у США зобов'язав Meta та YouTube виплатити $6 млн за спричинення залежності у підлітка
Суд у США зобов'язав Meta та YouTube виплатити $6 млн за спричинення залежності у підлітка
Безпілотники другу ніч поспіль атакують Ленінградську область
Безпілотники другу ніч поспіль атакують Ленінградську область
Підтримка «Тиси» стрімко росте. Мадяр збільшив відрив від Орбана перед виборами
Підтримка «Тиси» стрімко росте. Мадяр збільшив відрив від Орбана перед виборами
Пентагон оголосив про перекидання військ на Близький Схід
Пентагон оголосив про перекидання військ на Близький Схід
Генсек ООН попередив про сценарій «Гази» в Лівані
Генсек ООН попередив про сценарій «Гази» в Лівані
Іран встановив плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки коштує транзит
Іран встановив плату за прохід через Ормузьку протоку: скільки коштує транзит

