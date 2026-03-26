Суд у США зобов'язав Meta та YouTube виплатити $6 млн за спричинення залежності у підлітка

Представники Meta та YouTube висловили незгоду з рішенням суду

Суд присяжних у Каліфорнії ухвалив історичне рішення, визнавши компанії Meta та Google (власника YouTube) винними у навмисному створенні платформ, що викликають залежність у дітей. Позивачка, 20-річна дівчина, відома як К.Г.М., отримає $3 млн компенсації за шкоду психічному здоров'ю та ще $3 млн у вигляді штрафних санкцій. Це перший подібний вердикт, який може створити прецедент для тисяч аналогічних позовів по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Дівчина свідчила, що користувалася YouTube з 6 років, а Instagram – з 9, проводячи в соцмережах «цілий день». Її адвокати довели, що такі функції, як «нескінченна стрічка», автоматичне відтворення відео та постійні сповіщення, були розроблені спеціально для утримання уваги молодих користувачів, попри усвідомлення ризиків для їхнього благополуччя. Присяжні визначили, що Meta несе 70% відповідальності за завдану шкоду, тоді як YouTube – 30%.

Представники технологічних гігантів висловили незгоду з рішенням суду. У Google заявили, що YouTube є відеоплатформою, а не соцмережею, а в Meta наголосили на складності підліткової психіки, яку не можна пов’язувати лише з одним додатком. Попри це, присяжних не переконали свідчення Марка Цукерберга, а їхнє рішення мало на меті дати компаніям зрозуміти, що подібна практика є неприйнятною.

Експерти порівнюють цей судовий процес із легендарними справами проти тютюнових та опіоїдних компаній. Хоча попереду ще апеляції, цей вирок відкриває шлях до системних змін у тому, як працюють алгоритми соціальних мереж. Раніше у цій же справі компанії TikTok та Snap вирішили не доводити справу до суду і уклали мирові угоди з позивачкою.

