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    HiTech

    Twitter закриє Periscope

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    Twitter закриє Periscope

    Підтримка Periscope має бути припинена у березні 2021 року

    Компанія Twitter планує припинити підтримку Periscope вже за кілька місяців.

    Про це повідомили на сайті сервісу.

    У компанії розповіли, що останнім часом кількість користувачів Periscope зменшувалася. Тим часом вартість підтримки додатка зростала, вона зростатиме й далі.

    У зв’язку з цим Twitter хоче припинити підтримку додатку.

    «Залишати його в поточному стані неправильно ані для нинішньої, ані для колишньої спільноти Periscope, ані для Twitter», – вважають в компанії.

    Підтримка Periscope має бути припинена у березні 2021 року. Доти додаток можна буде знайти в маркетах, а архіви трансляцій і даних користувачів будуть доступні для завантаження.

    Утім, вже незабаром користувачів позбавлять можливості створення нових облікових записів у додатка.

    Компанія продовжить інтегрувати сервіс відеотрансляцій в Twitter. Рішення про закриття в компанії пояснили низькою популярністю Periscope.

    «Річ у тому, що додаток Periscope вже довгий час знаходиться в нестабільному стані режиму обслуговування. Останні пару років ми спостерігаємо зниження використання і знаємо, що вартість підтримки програми з часом буде тільки зростати», – йдеться в повідомленні 

    Теги: технології соціальні мережі
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