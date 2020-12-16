Twitter закриє Periscope

Підтримка Periscope має бути припинена у березні 2021 року

Компанія Twitter планує припинити підтримку Periscope вже за кілька місяців.

Про це повідомили на сайті сервісу.

У компанії розповіли, що останнім часом кількість користувачів Periscope зменшувалася. Тим часом вартість підтримки додатка зростала, вона зростатиме й далі.

У зв’язку з цим Twitter хоче припинити підтримку додатку.

«Залишати його в поточному стані неправильно ані для нинішньої, ані для колишньої спільноти Periscope, ані для Twitter», – вважають в компанії.

Підтримка Periscope має бути припинена у березні 2021 року. Доти додаток можна буде знайти в маркетах, а архіви трансляцій і даних користувачів будуть доступні для завантаження.

Утім, вже незабаром користувачів позбавлять можливості створення нових облікових записів у додатка.

Компанія продовжить інтегрувати сервіс відеотрансляцій в Twitter. Рішення про закриття в компанії пояснили низькою популярністю Periscope.

«Річ у тому, що додаток Periscope вже довгий час знаходиться в нестабільному стані режиму обслуговування. Останні пару років ми спостерігаємо зниження використання і знаємо, що вартість підтримки програми з часом буде тільки зростати», – йдеться в повідомленні