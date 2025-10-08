Головна Техно HiTech
У США школа замінила вчителів штучним інтелектом: що довів експертимент

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У США школа замінила вчителів штучним інтелектом: що довів експертимент
Модель ШІ-освіти викликає скептицизм у традиційних педагогів, які називають її неперевіреною
Вартість навчання в Alpha School стартує від $40 тис. на рік

Учні четвертих і п’ятих класів приватної школи Alpha School в Остіні, штат Техас, більше не залежать від традиційних вчителів. Натомість кожен урок і кожен клік тут керуються штучним інтелектом (ШІ). Як пише «Главком» із посиланнням на CBS News, ця інноваційна модель фокусується на персоналізації навчання. Протягом двох годин щоранку діти вивчають основні предмети (математику, читання, науку) за допомогою ШІ-програмного забезпечення, що дозволяє їм рухатися у власному темпі. 

Дорослі в класах Alpha School не є вчителями; їх називають гідами. Вони отримують шестизначні зарплати, а їхня функція зводиться до мотивації, заохочення та індивідуальної підтримки. Гіди не викладають академічний контент, але щотижня приділяють кожному учневі 30 хвилин індивідуального спілкування.

«Я не думаю, що ШІ замінює вчителя, я вважаю, що він просто працює в тандемі», – пояснив один із гідів, Люк Філліпс.

Після обіду навчальний процес зміщується від академічних знань до життєвих навичок: фінансова грамотність, публічні виступи та робота над проєктами.

Засновниця школи Маккензі Прайс, яка не була освітянкою до створення Alpha School у 2014 році, вважає, що величезна перевага полягає в тому, щоб «зустрічати учнів на тому рівні та темпі навчання, який є для них правильним».

Однак цей прогрес має свою ціну: вартість навчання в Alpha School стартує від $40 тис. на рік. 

Адміністрація школи стверджує, що учні Alpha School демонструють високі результати на стандартизованих оцінюваннях. Ця модель вже привернула увагу високопосадовців – минулого місяця заклад відвідала міністр освіти Лінда Макмехон.

Попри успіхи, модель ШІ-освіти викликає скептицизм у традиційних педагогів, які називають її неперевіреною. Проте Маккензі Прайс висловлює надію, що Alpha School стане «прикладом, натхненням» та допоможе зрозуміти, що така модель освіти може працювати.

До слова, обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна. За даними департаменту освіти, з вересня понад 1400 шкіл столиці запустили заняття з ШІ у всіх класах. Кожен учень проходитиме не менше восьми занять з цієї дисципліни на рік.

Теги: США школа навчання штучний інтелект

