Штучний інтелект навчився передбачати романтичний потяг

Дослідники відтепер прогнозують романтичний потяг, використовуючи сигнали мозку та штучний інтелект

Вчені з Університету Бен-Гуріона в Ізраїлі розробили модель машинного навчання, здатну з помірно високою точністю прогнозувати почуття романтичного потягу та реакцію на відмову, імітуючи механізми, які використовуються у мобільних застосунках для знайомств. Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Computers in Biology and Medicine (CBM). Про пише «Главком» із посиланням на Psypost.

В експерименті взяв участь 61 студент віком від 23 до 32 років. Піддослідним демонстрували фотографії потенційних партнерів, фіксуючи їхню мозкову активність за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ).

Учасники відзначали, хто їм подобається, після чого отримували імітований «зворотний зв'язок» – нібито оцінку з боку тих людей, які їм сподобалися. Це дало змогу відтворити ключовий механізм додатків для знайомств: потяг і можливу відмову.

Розроблені алгоритми машинного навчання аналізували електричні відповіді мозку, відомі як викликані потенціали.

Модель показала наступні результати щодо прогнозування реакції учасників:

Прогнозування притягнення (симпатії) – 71,3% точності.

Прогнозування відторгнення (відмови) – 81,3% точності.

Цікаво, що вчені виявили: у «вибагливих» учасників, які вважали привабливими меншу кількість людей, алгоритми працювали краще. Автори пов'язують це з більш вираженими та характерними нейронними сигналами в таких випадках.

Автори роботи вважають, що такий аналіз мозкових сигналів відкриває шлях до глибокого розуміння емоцій користувачів.

«Аналізуючи сигнали ЕЕГ, ми можемо передбачити дії користувача в додатках для знайомств – наприклад, чи вирішить він «свайпнути вправо» або вліво. Це дає розуміння емоцій: чи вважають вони когось привабливим, чи переживають негативні почуття, пов'язані з відмовою», – пояснили вчені.

