Штучний інтелект може захопити контроль над світом – глава OpenAI

Сем Альтман зазначив, що незабаром кількість користувачів нейромережі ChatGPT збільшиться до кількох мільярдів

Керівник американської технологічної корпорації OpenAI Сем Альтман назвав можливе захоплення світу одним із шляхів, якими штучний інтелект (ШІ) може призвести до загибелі людства. Як пише «Главком», про це повідомила газета Bild.

«Ця модель бере контроль над світом більш-менш випадково», – сказав Альтман у підкасті генерального директора медіаконцерну Axel Springer Матіаса Депфнера. Відповідно до двох інших шляхів, ШІ може підпорядкувати собі людей, у чиїх руках перебуває влада, або почати жити власним життям.

Говорячи про нейромережі ChatGPT, Альтман зазначив, що незабаром кількість користувачів збільшиться до кількох мільярдів. «Люди все більше покладаються на його відповіді – для ухвалення важливих рішень у житті, на роботі, у всьому», – сказав він, описуючи, як зростає залежність у користувачів. На його думку, більшість людей віддадуть перевагу порадам штучного інтелекту, а це призведе до втрати контролю над ситуацією.

Раніше група дослідників зі штучного інтелекту опублікувала книгу «Якщо хтось це створить, усі помруть», у якій попереджає про загрозу для виживання людства. На думку експертів, штучний суперінтелект (ШСІ) може з'явитися вже за 2-5 років і стати неконтрольованим.

Нагадаємо, компанія OpenAI оголосила про запровадження батьківського контролю для десктопних і мобільних версій свого чат-бота ChatGPT. Це рішення стало відповіддю на судовий позов від батьків підлітка з Каліфорнії, які стверджують, що їхній син скоїв самогубство після спілкування зі штучним інтелектом (ШІ). Як повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, нові функції дозволять батькам гнучко налаштовувати рівень безпеки та конфіденційності для неповнолітніх користувачів.

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI запускає спеціальну, адаптовану версію ChatGPT для користувачів, яким ще не виповнилося 18 років. Якщо система визначить, що користувач неповнолітній, його автоматично перенаправлять на цю версію.