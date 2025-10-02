Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Штучний інтелект може захопити контроль над світом – глава OpenAI

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Штучний інтелект може захопити контроль над світом – глава OpenAI
Сем Альтман розповів, як штучний інтелект може контролювати світ
фото: Pascal Rohe

Сем Альтман зазначив, що незабаром кількість користувачів нейромережі ChatGPT збільшиться до кількох мільярдів

Керівник американської технологічної корпорації OpenAI Сем Альтман назвав можливе захоплення світу одним із шляхів, якими штучний інтелект (ШІ) може призвести до загибелі людства. Як пише «Главком», про це повідомила газета Bild.

«Ця модель бере контроль над світом більш-менш випадково», – сказав Альтман у підкасті генерального директора медіаконцерну Axel Springer Матіаса Депфнера. Відповідно до двох інших шляхів, ШІ може підпорядкувати собі людей, у чиїх руках перебуває влада, або почати жити власним життям.

Говорячи про нейромережі ChatGPT, Альтман зазначив, що незабаром кількість користувачів збільшиться до кількох мільярдів. «Люди все більше покладаються на його відповіді – для ухвалення важливих рішень у житті, на роботі, у всьому», – сказав він, описуючи, як зростає залежність у користувачів. На його думку, більшість людей віддадуть перевагу порадам штучного інтелекту, а це призведе до втрати контролю над ситуацією.

Раніше група дослідників зі штучного інтелекту опублікувала книгу «Якщо хтось це створить, усі помруть», у якій попереджає про загрозу для виживання людства. На думку експертів, штучний суперінтелект (ШСІ) може з'явитися вже за 2-5 років і стати неконтрольованим.

Нагадаємо, компанія OpenAI оголосила про запровадження батьківського контролю для десктопних і мобільних версій свого чат-бота ChatGPT. Це рішення стало відповіддю на судовий позов від батьків підлітка з Каліфорнії, які стверджують, що їхній син скоїв самогубство після спілкування зі штучним інтелектом (ШІ). Як повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, нові функції дозволять батькам гнучко налаштовувати рівень безпеки та конфіденційності для неповнолітніх користувачів.

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI запускає спеціальну, адаптовану версію ChatGPT для користувачів, яким ще не виповнилося 18 років. Якщо система визначить, що користувач неповнолітній, його автоматично перенаправлять на цю версію. 

Читайте також:

Теги: штучний інтелект OpenAI Сем Альтман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай має великі плани щодо штучного інтелекту
Китай має амбітний план трансформації економіки за допомогою ШІ
4 вересня, 09:37
ChatGPT активно змінює наш мозок
Штучний інтелект робить людей дурнішими: чотири кроки, які збережуть розум
4 вересня, 11:21
На платформі буде доступ до рекомендацій, інструментів і практичних посібників з використання ШІ в різних галузях
Мінцифра запустила державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту
8 вересня, 18:10
Штучний інтелект набирає популярності у світі
ChatGPT, Gemini чи Copilot: яким є найпопулярніший чат-бот в Україні та світі
9 вересня, 11:55
Китай створив мозок, здатний до самонавчання
Китайський прорив у ШІ: розроблено перший у світі процесор, що імітує роботу людського мозку
11 вересня, 11:04
Програма пришвидшує kill chain (ланцюг ураження цілі) та заощаджує до 90% часу аналітиків
Українці створили ШІ-програму, яка самостійно знаходить ворожу техніку
9 вересня, 14:52
За словами співробітників, останні скорочення відбуваються на тлі спроб придушити їхні протести
Корпорація Google звільнила сотні незадоволених умовами праці ШІ-тренерів
16 вересня, 20:14
ChatGPT попереджатиме батьків у критичних випадках
OpenAI запустила версію ChatGPT для підлітків
19 вересня, 17:02
Маск також подавав численні позови проти OpenAI через її відносини з Microsoft
Компанія Маска звинувачує OpenAI у системі крадіжки комерційної таємниці
26 вересня, 18:39

HiTech

Штучний інтелект може захопити контроль над світом – глава OpenAI
Штучний інтелект може захопити контроль над світом – глава OpenAI
Чорне море під контролем: Франція надіслала Румунії «антикварні» патрульні літаки
Чорне море під контролем: Франція надіслала Румунії «антикварні» патрульні літаки
У психіатричних клініках дедалі більше пацієнтів з ШІ-психозом
У психіатричних клініках дедалі більше пацієнтів з ШІ-психозом
Компанія Маска звинувачує OpenAI у системі крадіжки комерційної таємниці
Компанія Маска звинувачує OpenAI у системі крадіжки комерційної таємниці
YouTube дозволить повернутися заблокованим за дезінформацію каналам
YouTube дозволить повернутися заблокованим за дезінформацію каналам
Ілон Маск розповів, коли людство зможе жити на Марсі
Ілон Маск розповів, коли людство зможе жити на Марсі

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua