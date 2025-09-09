Головна Техно HiTech
Обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна
Китай взявся навчати дітей поводженню із сучасними технологіями
фото із відкритих джерел

Навчальні програми розроблено з урахуванням вікових особливостей школярів

Новий навчальний рік у пекінських школах розпочався з масштабного впровадження обов'язкових уроків із штучного інтелекту (ШІ). Про це пише «Главком» із посиланням на Beijing Daily.

За даними департаменту освіти, з вересня понад 1400 шкіл столиці запустили заняття з ШІ у всіх класах. Кожен учень проходитиме не менше восьми занять з цієї дисципліни на рік.

Навчальні програми розроблено з урахуванням вікових особливостей школярів. У молодших класах наголос зроблено на ігрові форми навчання, де діти знайомитимуться з ШІ через уроки літератури, музики та малювання. З третього класу учні почнуть розбирати приклади застосування технологій у повсякденному житті, а у старших класах освоюватимуть алгоритми та розроблятимуть власні проєкти.

Для практичного навчання школи оснащуються сучасним обладнанням. У низці навчальних закладів встановлять інтерактивні термінали на базі «інтелектуальної освітньої платформи», які забезпечать інтерактивну підтримку вчителів та учнів.

Частина шкіл інтегрує ШІ у викладання біології, інформатики та мистецтва, відкриваючи можливості для цифрового живопису, створення короткометражних фільмів та музики із застосуванням генеративних технологій.

Нагадаємо, Пекін оголосив про масштабний план розвитку, що передбачає повну інтеграцію штучного інтелекту (ШІ) в усі сфери життя. Документ, опублікований Державною радою Китаю, є дорожньою картою для перетворення країни на «інтелектуальну економіку» до 2035 року

Обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна
Обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна
