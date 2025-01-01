Українська розвідка під Новий рік здійснила кібератаку на «Лукойл» – ЗМІ

DDOS-атака спричинила значні незручності та збитки

Фахівці Головного управління розвідки з 30 грудня по 1 січня 2025 року здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела у спецслужбах.

Основним обʼєктом атаки стали ресурси нафтової компанії «Лукойл», яка забезпечує окупантів. Внаслідок атаки зазнали ураження цифрові ресурси компанії, через це клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок.

Також атаковано цифрові ресурси смарт-терміналів «Евотор» (веб-сайт; особистий кабінет користувача; мобільний застосунок, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів «Честный знак».

Як повідомляється, DDOS-атака спричинила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем.

Нагадаємо, на одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняли надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки.