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Японія вперше протестувала ракету багаторазового використання

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Японія вперше протестувала ракету багаторазового використання
Експериментальної запуск багаторазової ракети RV-X полігоні JAXA (Японія)
фото: Associated Press

Японія прагне наздогнати технології, які SpaceX Ілона Маска використовує вже кілька років

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) в суботу, 11 липня, провело перший льотний тест експериментальної багаторазової ракети RV-X, який тривав менше хвилини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Тест відбувся на полігоні JAXA, де ракета, піднявшись на 11 метрів та рухаючись горизонтально на 16 метрів, зберігаючи при цьому вертикальне положення перед посадкою, змогла успішно приземлитись, повідомив Такаші Іто, керівник проєкту багаторазових ракет JAXA.

Дана ракета є економічно ефективнішою за свою попередницю H-2A, маючи хороші параметри проте їх не достатнь для того, щоб конкурувати на світовому космічному ринку.

Для уряду Японії можливості, які відкриває наявність власної багаторазової ракети, яка б дозволила зробити дешевшими запуски ракет є ключем до космічної програми країни та національної безпеки, повідомляє Associated Press.

Розробкою RV-X займаються JAXA та японська транснаціональна корпорація машинобудування, електрообладнання та електроніки Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., спільно з Францією та Німеччиною. В майбутньому планується відправити ракету RV-X на більшу висоту близько 100 метрів під час майбутніх випробувальних польотів.

Нагадуємо, піонерами у сфері багаторазових ракет є компанія SpaceX з її ракетою Falcon 9. До появи багаторазових технологій доставка корисних вантажів на орбіту здійснювалася виключно одноразовими ракетами. Японія, яка тривалий час покладалася на надійну, але одноразову серію H-2A, зараз змушена адаптуватися до нових реалій.

Раніше Китай уже активно нарощував присутність у космосі та став другою країною світу з багаторазовою космічною ракетою, а тепер посилює й суперництво з США за освоєння Місяця.

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Теги: ракета SpaceX технології Японія космос

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