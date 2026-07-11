Китай став другою країною світу з багаторазовою космічною ракетою

Перша ступінь ракети через шість хвилин після старту вертикально повернулася на морську платформу

Судно-ловець замінило посадкові опори – Китай застосував власну схему повернення ступеня

Китайська ракета-носій Long March-10B стартувала з космодрому Веньчан, а після відокремлення першої ступені спеціалізоване судно-ловець спіймало її прямо в морі. Так інженери вперше в історії країни повернули ступінь ракети після орбітального польоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство «Сіньхуа».

Що сталося під час запуску

Ракета стартувала з майданчика на острові Хайнань о 12:15 за місцевим часом. Через шість хвилин після відокремлення перша ступінь виконала контрольований вертикальний спуск, і спеціальне судно її захопило. Друга ступінь тим часом вивела на орбіту демонстраційне корисне навантаження.

🇨🇳 Китай успішно запустив і повернув на Землю багаторазовий ракетний прискорювач - Bloomberg



Китай вперше успішно здійснив посадку багаторазової ракети-носія орбітального класу на морську платформу, ставши другою країною після США, яка досягла цього технологічного прориву. pic.twitter.com/XvS7XsDUJJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 10, 2026 Підписуйтеся на канал «Главком» у мережі Х

До цього технологію повернення й повторного використання перших ступенів важких ракет-носіїв мали лише Сполучені Штати – в особі приватних компаній SpaceX та Blue Origin. Видання CNN назвало випробування проривом для космічної програми Китаю.

Long March-10B здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 16 тонн вантажу. Ракета легша за Falcon 9 від SpaceX, а спосіб посадки першої ступені інший: замість власних висувних опор її ловлять тросами спеціалізоване судно. Такий спосіб не вимагає від ракети високої точності приземлення, зате ускладнює конструкцію самого судна-ловця.

За інформацією CNN, у Китайській аерокосмічній науково-технологічній корпорації (CASC) уточнили: це перше в історії країни повернення першої ступені після повноцінного орбітального польоту. Раніше, у лютому, під час випробувань ракети Long March-10A ступінь контрольовано приводнилася поряд із платформою, однак судно її не спіймало.

Чому це важливо

Наразі Китай випробував, по суті, лише дослідний зразок ракети – це був її перший пуск. Але якщо країні вдасться зробити носій стабільним і придатним до регулярних повторних польотів, вона зможе відвоювати частину ринку комерційних космічних запусків, який наразі майже монополізувала SpaceX. Для порівняння: Falcon 9 нині здійснює близько 150 запусків на рік, а її ступені витримують по кілька десятків повторних польотів.

Спробувати повторний політ ступеня Long March-10B планують ще до кінця цього року.

Це далеко не єдиний китайський проєкт багаторазових ракет: свої варіанти повернення ступеня розробляють приватна компанія LandSpace і державна корпорація CASC, однак їхні спроби приземлити ступінь поки що не були успішними.

Нагадаємо, раніше Китай уже активно нарощував присутність у космосі: країна регулярно запускала супутники спостереження за Землею, а тепер посилює й суперництво з США за освоєння Місяця.