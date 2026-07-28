Компанія Apple визначилася із датою презентації перших смартокулярів

Компанія змінила плани щодо запуску новинки, а головною перепоною стали питання конфіденційності через вбудовані камери

Американська компанія Apple планує представити свої перші смартокуляри влітку 2027 року під час щорічної Всесвітньої конференції для розробників (WWDC). Водночас вихід пристрою на ринок відклали через необхідність доопрацювати технологію та усунути ризики, пов'язані із захистом приватності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією Bloomberg, компанія має намір презентувати новинку розробникам влітку 2027 року, а до кінця того ж року розпочати її продаж.

Такий графік дасть розробникам достатньо часу для створення застосунків, адаптованих під новий пристрій, що має стати одним із ключових продуктів Apple у сфері штучного інтелекту.

Спочатку смартокуляри під кодовою назвою N50 планували представити наприкінці 2026 року, а офіційний анонс очікувався вже на початку 2027-го. Однак компанія вирішила перенести запуск.

Однією з причин затримки стало те, що інженерні та маркетингові команди Apple продовжують працювати не лише над удосконаленням самого пристрою, а й над вирішенням питань конфіденційності.

Зокрема, найбільше занепокоєння викликають вбудовані камери, які можуть непомітно записувати людей без їхньої згоди. Саме тому Apple намагається знайти рішення, яке дозволить уникнути потенційних претензій до нового гаджета ще до його виходу на ринок.

Нагадаємо, раніше Apple знову стала найдорожчою компанією у світі, випередивши Nvidia за ринковою капіталізацією. Як повідомляв «Главком» із посиланням на Reuters, ринкова вартість Apple досягла $4,88 трлн, тоді як капіталізація Nvidia після падіння вартості акцій становила $4,86 трлн.

Аналітики пояснюють таку зміну переглядом очікувань інвесторів щодо розвитку ринку штучного інтелекту. Якщо раніше Apple критикували за порівняно скромні інвестиції у власні ШІ-розробки, то тепер компанію дедалі частіше розглядають як одного з найбільш перспективних учасників цього ринку завдяки її здатності ефективно інтегрувати та монетизувати нові технології.