Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Компанія Apple визначилася із датою презентації перших смартокулярів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Компанія Apple визначилася із датою презентації перших смартокулярів
Apple відклала презентацію смартокулярів через проблему конфіденційності
фото: Apple

Компанія змінила плани щодо запуску новинки, а головною перепоною стали питання конфіденційності через вбудовані камери

Американська компанія Apple планує представити свої перші смартокуляри влітку 2027 року під час щорічної Всесвітньої конференції для розробників (WWDC). Водночас вихід пристрою на ринок відклали через необхідність доопрацювати технологію та усунути ризики, пов'язані із захистом приватності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією Bloomberg, компанія має намір презентувати новинку розробникам влітку 2027 року, а до кінця того ж року розпочати її продаж.

Такий графік дасть розробникам достатньо часу для створення застосунків, адаптованих під новий пристрій, що має стати одним із ключових продуктів Apple у сфері штучного інтелекту.

Спочатку смартокуляри під кодовою назвою N50 планували представити наприкінці 2026 року, а офіційний анонс очікувався вже на початку 2027-го. Однак компанія вирішила перенести запуск.

Однією з причин затримки стало те, що інженерні та маркетингові команди Apple продовжують працювати не лише над удосконаленням самого пристрою, а й над вирішенням питань конфіденційності.

Зокрема, найбільше занепокоєння викликають вбудовані камери, які можуть непомітно записувати людей без їхньої згоди. Саме тому Apple намагається знайти рішення, яке дозволить уникнути потенційних претензій до нового гаджета ще до його виходу на ринок.

Нагадаємо, раніше Apple знову стала найдорожчою компанією у світі, випередивши Nvidia за ринковою капіталізацією. Як повідомляв «Главком» із посиланням на Reuters, ринкова вартість Apple досягла $4,88 трлн, тоді як капіталізація Nvidia після падіння вартості акцій становила $4,86 трлн.

Аналітики пояснюють таку зміну переглядом очікувань інвесторів щодо розвитку ринку штучного інтелекту. Якщо раніше Apple критикували за порівняно скромні інвестиції у власні ШІ-розробки, то тепер компанію дедалі частіше розглядають як одного з найбільш перспективних учасників цього ринку завдяки її здатності ефективно інтегрувати та монетизувати нові технології.

Читайте також:

Теги: Apple технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Важкі дрони «Вампір» стали порятунком для тих, хто опиняється у відрізаних від комунікацій зонах
Чому росіяни полюють на «Бабу Ягу»? Ексклюзив із лабораторії, де модернізують легендарний дрон Технології війни
20 липня, 10:20
Борис Пісторіус визнав, що світ став небезпечнішим, і закликав країну готуватися до нових загроз
Міністр оборони Німеччини зробив вдома запас води і їжі на випадок війни
4 липня, 04:29
Капсулу часу America250 виготовили та запечатали в майстерні Національного інституту стандартів і технологій США
США поховали капсулу часу, яку відкриють у 2276 році 250 років
4 липня, 06:10
Google, Microsoft, Meta, Snapchat та інші зможуть і надалі перевіряти повідомлення, листи та вкладення в чатах
Ваше повідомлення прочитано: ЄС дозволив сканувати приватні чати
10 липня, 02:19
Українські безпілотники FP-1 перед нічним вильотом углиб території Росії
Bild розкрив таємницю нічних ударів України по Росії
16 липня, 02:12
Європейський Союз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії
Найбільший пакет за чотири роки. ЄС показав повний перелік санкцій проти Росії
23 липня, 19:14
Зеленський пояснив відставку Федорова
Зеленський уперше детально пояснив, чому звільнив Федорова
Вчора, 09:33
Україну розміновує шведська технііка, таких машин у світі всього 12
Українські військові показали унікальну машину: таких у світі є тільки 12
28 червня, 19:15
Якщо партнери експортуватимуть продукцію, вироблену за українськими технологіями, до третіх країн, 20% її вартості надходитиме до державного бюджету
Україна відкриває експорт оборонних технологій для країн-партнерів
1 липня, 19:30

HiTech

Компанія Apple визначилася із датою презентації перших смартокулярів
Компанія Apple визначилася із датою презентації перших смартокулярів
SpaceX здійснила новий запуск Starship: як пройшов політ
SpaceX здійснила новий запуск Starship: як пройшов політ
SpaceX вдруге скасувала 13-й випробувальний політ: що сталося
SpaceX вдруге скасувала 13-й випробувальний політ: що сталося
«Аналог ChatGPT». ЗСУ презентували новий винахід
«Аналог ChatGPT». ЗСУ презентували новий винахід
Ядерна місія на Марс стартує через два роки: деталі від НАСА
Ядерна місія на Марс стартує через два роки: деталі від НАСА
YouTube змінив правила монетизації: під удар потрапив ШІ-контент
YouTube змінив правила монетизації: під удар потрапив ШІ-контент

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
142K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
133K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Вчора, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua