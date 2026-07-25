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SpaceX здійснила новий запуск Starship: як пройшов політ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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SpaceX здійснила новий запуск Starship: як пройшов політ
Компанія успішно запустила мегаракету Starship
фото: SpaceX

Під час 13 випробувального польоту корабель і прискорювач виконали заплановані етапи місії

Компанія SpaceX успішно провела 13-й випробувальний запуск надважкої ракети Starship із космодрому Starbase у штаті Техас. Старт відбувся після того, як минулого тижня запуск довелося скасувати через проблеми з кількома двигунами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Політ розрахований приблизно на годину. Згідно з програмою місії, верхній ступінь Starship мав здійснити контрольоване приводнення в Індійському океані. Водночас надважкий прискорювач Super Heavy відокремився від корабля приблизно через дві хвилини після старту та виконав контрольоване приводнення в Мексиканській затоці.

Цей запуск став другим випробуванням модифікації Starship V3. Під час першого польоту цієї версії, що відбувся у травні, ракета зіткнулася з низкою відмов двигунів, які вплинули на її характеристики.

У SpaceX покладають великі сподівання на нові випробування, оскільки компанія готує Starship до ключової місії NASA, запланованої на наступний рік. Саме вона має стати одним із вирішальних етапів підготовки до майбутньої висадки астронавтів на Місяць.

Нагадаємо, SpaceX розглядає можливість виходу на ринок мобільного зв'язку у США під брендом Starlink. Компанія вивчає запуск власного мобільного сервісу, який може скласти конкуренцію найбільшим американським операторам – Verizon, AT&T і T-Mobile.

Tакож компанія працює над проєктом Starfall – багаторазовими капсулами для проведення експериментів і виробництва матеріалів у космосі. Компанія планує використовувати їх, зокрема, для створення лікарських препаратів в умовах мікрогравітації з подальшим поверненням результатів досліджень на Землю.

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Теги: SpaceX космос

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