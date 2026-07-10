Китай і Росія розробили план знищення супутників Starlink

Секретні протоколи: Китай пропонує Росії технології ППО та дронів в обмін на бойовий досвід

Китай і Росія ще у листопаді 2023 року узгодили спільну програму боротьби зі супутниковою мережею Starlink Ілона Маска – від дипломатичного тиску до фізичного знищення апаратів на орбіті. Паралельно сторони домовилися про розробку спільної системи протиповітряної й протиракетної оборони та обмін технологіями в галузі дронів, бронетехніки й авіації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільне розслідування The Insider, Der Spiegel та Le Monde.

Три рівні знищення Starlink

Журналісти отримали презентації із секретного Третього китайсько-російського форуму військово-технічного співробітництва в Гуанчжоу, а також підписаний у Москві протокол переговорів. За словами тодішнього міністра цифрової трансформації, нині міністра оборони України Михайла Федорова, ще восени 2023 року Starlink фактично перетворився на основу комунікаційної інфраструктури на полі бою: «Starlink наразі є справжньою кров'ю всієї нашої інфраструктури зв'язку», – заявляв він того вересня.

Саме в цей час китайські інженери з корпорації CASC представили план протидії мережі у трьох рівнях. Перший передбачає спільний дипломатичний тиск на міжнародні регуляторні органи під приводом ризику зіткнень на орбіті. Другий – блокування доступу Starlink до частотних діапазонів і орбітальних позицій, а також створення спільної системи глушіння сигналу. Третій рівень – фізичне знищення супутників: спершу через кібератаки на термінали користувачів, а потім за допомогою дешевої зброї, здатної вибивати апарати швидше, ніж SpaceX встигає запускати заміну. Про подібні розробки раніше повідомляла й розвідка НАТО, яка фіксувала роботу РФ над протисупутниковою зброєю зональної дії.

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фото: The Insider

Таємний протокол про спільну ППО

За п'ять місяців до форуму в Гуанчжоу китайська військова делегація на чолі з полковником Центральної військової комісії провела дев'ять днів у Москві на переговорах з виробником «Алмаз-Антей». Результатом стало десятисторінкове робоче резюме, підписане 5 червня 2023 року, – про спільну розробку інтегрованої системи протиповітряної й протиракетної оборони для перехоплення гіперзвукових ракет на кінцевій ділянці траєкторії.

Узгоджені у Москві технічні характеристики передбачають перехоплення ракет середньої дальності на відстані до 4 тис. км, цілей з боковим прискоренням до 25 g та гіперзвукових ракет на висоті до 40 км. За такими параметрами система мала б перевершити навіть новітній російський комплекс С-500. Перший етап програми охоплює спільну розробку ракетних технологій подвійного призначення та інтегроване управління наземними, повітряними й засобами радіоелектронної боротьби.

Обмін технологіями: дрони, бронетехніка, авіація

Документи також фіксують формулу партнерства – російський бойовий досвід в обмін на китайські технології. Пекін пропонує Москві напрацювання зі штучного інтелекту й масового виробництва для розробки нового покоління баражуючих боєприпасів-«роїв», тоді як Росія ділиться даними з фронту. За даними української військової розвідки, дрон V2U, який зараз використовують російські війська, працює на китайських модулях штучного інтелекту, лідарах, акумуляторах і накопичувачах.

Окремі презентації стосувалися розробки бронетехніки нового покоління з урахуванням досвіду знищення російських машин у Україні, а також авіаційних технологій – тут, за оцінкою колишнього офіцера ВПС США, ситуація вперше розвернулася на 180 градусів: не Китай купує російські розробки, а сам пропонує допомогу Москві.

Реакція Заходу

Матеріали викликали занепокоєння в європейських столицях. Глава МЗС Німеччини наголосив, що масштаб китайської підтримки Росії суперечить ключовим інтересам безпеки Європи. Аналітики з США та Британії вважають, що спільна система ППО може бути спрямована на перехоплення нових американських гіперзвукових ракет наземного базування ще на ранній стадії польоту, а очікуваний термін її впровадження – близько 2030 року. Наступний, уже шостий за рахунком секретний форум військово-технічного співробітництва Росії й Китаю запланований на кінець 2026 року в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, Росія паралельно розвиває й власну супутникову мережу «Рассвет» – аналог Starlink. Як повідомляв «Главком», на орбіті вже перебувають перші 16 апаратів, однак для повноцінної роботи мережі Москві потрібно щонайменше 200–250 супутників.