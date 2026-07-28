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19 годин без посадки. Найбільш відстежуваний рейс світу успішно завершив політ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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19 годин без посадки. Найбільш відстежуваний рейс світу успішно завершив політ
Airbus A350-1000ULR «Project Sunrise»
фото: supercarblondie.com

Понад 10 тис. людей у режимі реального часу стежили за випробувальним польотом літака, який має назавжди змінити перельоти між Європою та Австралією

Випробувальний рейс літака Airbus A350-1000ULR у межах проєкту Project Sunrise успішно здійснив безпосадковий переліт із французької Тулузи до австралійського Мельбурна, провівши в небі 19 годин. Саме цей політ став найбільш відстежуваним рейсом у світі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Supercar Blondie.

Проєкт Project Sunrise, який реалізує авіакомпанія Qantas, передбачає запуск прямих пасажирських рейсів між Лондоном і Сіднеєм без жодної проміжної посадки.

19 годин без посадки. Найбільш відстежуваний рейс світу успішно завершив політ фото 1
скриншот із FlightRadar

23 липня літак Airbus A350-1000ULR вилетів із Тулузи та після 19-годинного польоту успішно приземлився в австралійському Мельбурні.

19 годин без посадки. Найбільш відстежуваний рейс світу успішно завершив політ фото 2
фото: supercarblondie.com

Із моменту зльоту рейс привернув значну увагу авіаційних ентузіастів. За його маршрутом у режимі реального часу на сервісі Flightradar24 стежили понад 10 тис. користувачів.

19 годин без посадки. Найбільш відстежуваний рейс світу успішно завершив політ фото 3
фото: supercarblondie.com

Генеральна директорка Qantas Ванесса Хадсон заявила, що запуск безпосадкових рейсів між Лондоном і Сіднеєм має стимулювати розвиток далекомагістральних авіаперевезень і відкриє нові можливості для міжнародних маршрутів.

Перший літак Airbus A350-1000ULR авіакомпанія планує отримати у квітні 2027 року, а ще 11 таких літаків мають надійти протягом наступних двох з половиною років.

Наразі пасажирам, які подорожують між Європою та Австралією, доводиться здійснювати щонайменше одну пересадку  – найчастіше на Близькому Сході або в Південно-Східній Азії. У Qantas розраховують, що після введення в експлуатацію Airbus A350-1000ULR такі рейси стануть прямими, що суттєво скоротить час і зробить подорожі комфортнішими. 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року. Документ не означає підготовку до найближчого відкриття повітряного простору, адже безпекова ситуація цього поки не дозволяє. Натомість стратегія визначає довгостроковий розвиток галузі, передбачає адаптацію української авіації до стандартів Європейського Союзу та Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), а також є частиною євроінтеграційних зобов'язань України.

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Теги: Австралія авіація Франція авіаперевезення Велика Британія

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