Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Google на межі катастрофи в Європі? Конкуренти готують потужний юридичний удар

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Google на межі катастрофи в Європі? Конкуренти готують потужний юридичний удар
Google може зіткнутися з новою хвилею позовів після рішення Єврокомісії
фото з відкритих джерел

Рішення Єврокомісії може посилити позиції компаній у справах про компенсації

Штраф Єврокомісії за порушення Закону ЄС про цифрові ринки (DMA) може спровокувати нову хвилю позовів проти Google. Конкуренти компанії вимагають компенсацій, загальна сума яких потенційно може сягнути $10 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Юристи вважають, що це рішення може спростити конкурентам доведення порушень у судах і стати підставою для нових позовів.

Google уже зіткнувся з позовами від менших конкурентів у різних країнах Європи. Про це Reuters розповіли кілька юристів і фінансистів, які працюють із такими справами.

Британський сайт порівняння цін Kelkoo вимагає від Google мільярди фунтів стерлінгів у межах кількох позовів про відшкодування збитків після рішення ЄС щодо сервісу покупок Google. У компанії заявили, що останні штрафи ЄС можуть збільшити кількість таких справ.

«Ми очікуємо, що це певною мірою позначиться на цих справах, оскільки рішення за DMA показує: Google досі віддає перевагу власним сервісам», – заявив Reuters генеральний директор Kelkoo Річард Стейблз. За його словами, це рішення також дало іншим компаніям більше підстав для звернення до суду.

Матей Пардо, головний операційний директор компанії LitFin, яка фінансує судові процеси, також заявив про можливе збільшення кількості справ. Компанія підтримує дві групи, які подали позови проти Google в Амстердамі через торгові аукціони компанії. Загальна сума вимог у цих справах перевищує $1 млрд.

«Вже подається багато таких заяв, і, ймовірно, ще більше готується», – сказав він.

У листопаді Берлінський суд присудив Idealo 465 млн євро ($528,9 млн) компенсації збитків. Це найбільша сума, яку коли-небудь призначав німецький суд у справі про порушення антимонопольного законодавства.

У справі PriceRunner суд Стокгольма в липні зобов’язав Google виплатити приблизно $1,97 млрд із відсотками. Це рішення Klarna схвалила, однак компанія не очікує стягнення коштів найближчим часом.

«Ми можемо очікувати, що розгляд апеляції триватиме понад рік, а ймовірно, й роки», – сказав адвокат Klarna Понтус Шерп.

У Google заявили, що категорично не погоджуються з такими претензіями. «Ми категорично не згодні з цими позовами, які подають компанії, що шукають виплат замість того, щоб інвестувати у власні продукти», – заявив речник Google.

Нагадуємо, Закон про цифрові ринки  встановлює спеціальні правила для найбільших технологічних платформ, зокрема Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft і ByteDance. Документ забороняє компаніям надавати необґрунтовану перевагу власним сервісам, обмежувати альтернативні способи оплати та перешкоджати конкуренції.

23 липня 2026 року Єврокомісія оштрафувала Google загалом на 890 млн євро за порушення вимог DMA. Перший штраф у розмірі 460 млн євро стосується того, що компанія просувала власні сервіси, зокрема у сферах онлайн-покупок, готелів, транспорту та спорту, вище за аналогічні сервіси сторонніх компаній у пошуковій видачі.

Другий штраф у розмірі 430 млн євро пов’язаний із діяльністю Google Play. Комісія встановила, що Google обмежував розробників застосунків у можливості безкоштовно інформувати користувачів про альтернативні, часто дешевші способи придбання цифрових товарів і послуг поза межами Google Play, зокрема через власні сайти чи сторонні магазини.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія Google продукти правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

HiTech

Google на межі катастрофи в Європі? Конкуренти готують потужний юридичний удар
Google на межі катастрофи в Європі? Конкуренти готують потужний юридичний удар
19 годин без посадки. Найбільш відстежуваний рейс світу успішно завершив політ
19 годин без посадки. Найбільш відстежуваний рейс світу успішно завершив політ
Компанія Apple визначилася із датою презентації перших смартокулярів
Компанія Apple визначилася із датою презентації перших смартокулярів
SpaceX здійснила новий запуск Starship: як пройшов політ
SpaceX здійснила новий запуск Starship: як пройшов політ
SpaceX вдруге скасувала 13-й випробувальний політ: що сталося
SpaceX вдруге скасувала 13-й випробувальний політ: що сталося
«Аналог ChatGPT». ЗСУ презентували новий винахід
«Аналог ChatGPT». ЗСУ презентували новий винахід

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
134K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Сьогодні, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Сьогодні, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua