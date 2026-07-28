Google на межі катастрофи в Європі? Конкуренти готують потужний юридичний удар

Google може зіткнутися з новою хвилею позовів після рішення Єврокомісії

Рішення Єврокомісії може посилити позиції компаній у справах про компенсації

Штраф Єврокомісії за порушення Закону ЄС про цифрові ринки (DMA) може спровокувати нову хвилю позовів проти Google. Конкуренти компанії вимагають компенсацій, загальна сума яких потенційно може сягнути $10 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Юристи вважають, що це рішення може спростити конкурентам доведення порушень у судах і стати підставою для нових позовів.

Google уже зіткнувся з позовами від менших конкурентів у різних країнах Європи. Про це Reuters розповіли кілька юристів і фінансистів, які працюють із такими справами.

Британський сайт порівняння цін Kelkoo вимагає від Google мільярди фунтів стерлінгів у межах кількох позовів про відшкодування збитків після рішення ЄС щодо сервісу покупок Google. У компанії заявили, що останні штрафи ЄС можуть збільшити кількість таких справ.

«Ми очікуємо, що це певною мірою позначиться на цих справах, оскільки рішення за DMA показує: Google досі віддає перевагу власним сервісам», – заявив Reuters генеральний директор Kelkoo Річард Стейблз. За його словами, це рішення також дало іншим компаніям більше підстав для звернення до суду.

Матей Пардо, головний операційний директор компанії LitFin, яка фінансує судові процеси, також заявив про можливе збільшення кількості справ. Компанія підтримує дві групи, які подали позови проти Google в Амстердамі через торгові аукціони компанії. Загальна сума вимог у цих справах перевищує $1 млрд.

«Вже подається багато таких заяв, і, ймовірно, ще більше готується», – сказав він.

У листопаді Берлінський суд присудив Idealo 465 млн євро ($528,9 млн) компенсації збитків. Це найбільша сума, яку коли-небудь призначав німецький суд у справі про порушення антимонопольного законодавства.

У справі PriceRunner суд Стокгольма в липні зобов’язав Google виплатити приблизно $1,97 млрд із відсотками. Це рішення Klarna схвалила, однак компанія не очікує стягнення коштів найближчим часом.

«Ми можемо очікувати, що розгляд апеляції триватиме понад рік, а ймовірно, й роки», – сказав адвокат Klarna Понтус Шерп.

У Google заявили, що категорично не погоджуються з такими претензіями. «Ми категорично не згодні з цими позовами, які подають компанії, що шукають виплат замість того, щоб інвестувати у власні продукти», – заявив речник Google.

Нагадуємо, Закон про цифрові ринки встановлює спеціальні правила для найбільших технологічних платформ, зокрема Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft і ByteDance. Документ забороняє компаніям надавати необґрунтовану перевагу власним сервісам, обмежувати альтернативні способи оплати та перешкоджати конкуренції.

23 липня 2026 року Єврокомісія оштрафувала Google загалом на 890 млн євро за порушення вимог DMA. Перший штраф у розмірі 460 млн євро стосується того, що компанія просувала власні сервіси, зокрема у сферах онлайн-покупок, готелів, транспорту та спорту, вище за аналогічні сервіси сторонніх компаній у пошуковій видачі.

Другий штраф у розмірі 430 млн євро пов’язаний із діяльністю Google Play. Комісія встановила, що Google обмежував розробників застосунків у можливості безкоштовно інформувати користувачів про альтернативні, часто дешевші способи придбання цифрових товарів і послуг поза межами Google Play, зокрема через власні сайти чи сторонні магазини.