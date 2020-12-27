В Узбекистані за поширення фейків можна буде загриміти у в’язницю на три роки

Вперше за поширення фейків у ЗМІ та інтернеті штрафуватимуть на понад 1000 доларів

Узбекистан посилив покарання за поширення дезінформації

Влада Узбекистану посилила покарання за поширення неправдивої інформації. Тепер повторна публікація фейкових даних може загрожувати поширювачу обмеженням свободи.

Про це повідомляє nuz.uz.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзиєв підписав Закон «Про внесення змін та доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів Республіки Узбекистан та Кодексу Республіки Узбекистан про адміністративну відповідальність» (№ ЗРУ-658, 25.12.2020 р).

Відтепер поширення фейків у ЗМІ, мережах телекомунікацій та інтернеті, які призводять до приниження гідності або дискредитації особистості, карається штрафом у розмірі 11 150 000 тисяч сумів – понад 1000 доларів.

Якщо поширювана інформація містить загрозу громадському порядку або безпеці, то накладається штраф в еквіваленті понад 2000 доларів. А публікація такої інформації після застосування адміністративного стягнення за такі ж дії карається штрафом 8 500 доларів або обмеженням волі до трьох років.