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США та Японія створюють ракету для протидії гіперзвуковій зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США та Японія створюють ракету для протидії гіперзвуковій зброї
Гіперзвукова ракета літає зі швидкістю, що у п'ять разів перевищує швидкість звуку
фото з відкритих джерел

Спільна розробка була погоджена президентом Джо Байденом та прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою

Сполучені Штати та Японія спільно працюють над створенням нової ракети, яка збиватиме гіперзвукову зброю ймовірного супротивника. Загальна вартість спільної розробки ракети перевищить $3 млрд. Про це пише Kyodo.

За словами представника Агентства протиракетної оборони США, Японія виділить мільярд доларів. Обидві країни прагнуть завершити розробку ракети до першої половини 2030-х років.

Спільна розробка була погоджена президентом Джо Байденом та прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою у серпні минулого року перед тристороннім самітом з їхнім південнокорейським колегою в Кемп-Девіді неподалік Вашингтона.

Проєкт реалізується у той час, коли Китай, Північна Корея та Росія активно розвивають гіперзвукові ракети. Цей тип ракетного озброєння літає зі швидкістю, що у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Вони також маневрені і можуть змінювати курс під час польоту, що ускладнює їхнє знищення, або відстеження за допомогою радара.

Новий проєкт спрямований на збивання гіперзвукових ракет на їхній найбільш уразливій фазі планування перед повторним входом в атмосферу з космосу в порівнянні з традиційною системою захисту, яка призначена для перехоплення ракет незадовго до досягнення мети.

США у вересні 2021 року здійснили перший запуск гіперзвукової ракети Hawc. За даними Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США, швидкість ракети вп'ятеро перевищила швидкість звуку і підтримувалась «протягом тривалого часу». Апарат піднявся на висоту понад 65 тисяч футів (приблизно 20 кілометрів) та пролетів понад 300 морських миль (близько 482 кілометрів). До цього у США проводилися випробування гіперзвукової зброї інших типів. 

Як повідомлялося, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали угоду щодо спільної розробки ракети для перехоплювання гіперзвукової зброї.

До слова, президент США Джо Байден у передвиборчій риториці, ймовірно, не буде акцентувати на питанні підтримки України.

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Теги: війна ракета США Японія озброєння зброя

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