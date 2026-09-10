Windows 11 можна буде перевстановити без флешки: Microsoft тестує нову функцію

Microsoft тестує новий спосіб відновлення Windows, який не потребує інсталяційного USB-накопичувача

Операційну систему можна буде відновити через хмару навіть у випадку, якщо комп’ютер не запускається

Microsoft тестує новий спосіб відновлення Windows 11, який дозволить повністю перевстановити операційну систему через інтернет навіть тоді, коли вона перестала запускатися. Для цього користувачеві не знадобиться інсталяційна флешка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на PC Gamer.

Як працюватиме нова функція

Нова можливість отримала назву Cloud Rebuild. Її додали до тестової збірки Windows 11 Beta Preview Build 26220.9343 для учасників програми Windows Insider.

Функція призначена насамперед для випадків, коли Windows не може нормально завантажитися. Користувач зможе скористатися середовищем відновлення системи та запустити перевстановлення через хмару.

Функція Cloud Rebuild дозволить перевстановити Windows 11 через середовище відновлення системи скриншот сайту pcgamer.com

На відміну від звичайної функції скидання Windows, Cloud Rebuild завантажує з Windows Update свіжий образ операційної системи разом із драйверами для конкретного пристрою. Після цього система встановлюється заново.

Таким чином, для відновлення комп’ютера більше не обов’язково заздалегідь мати USB-накопичувач із Windows або створювати власний інсталяційний образ.

Для роботи Cloud Rebuild потрібне підключення до інтернету. Функція запускається із середовища відновлення Windows.

Що буде з файлами

Cloud Rebuild передбачає саме повну перевстановлення операційної системи, тому користувачам потрібно враховувати можливу втрату локальних даних.

Microsoft позиціонує інструмент як спосіб повернути комп’ютер до чистого, справного стану, зокрема у випадках серйозних проблем із системою. Водночас перед запуском такого відновлення важливо мати резервні копії необхідних файлів.

Поки Cloud Rebuild доступний лише учасникам програми Windows Insider у тестовій версії Windows 11. Коли Microsoft планує зробити функцію доступною для всіх користувачів, компанія наразі не повідомляла.

Раніше для повної перевстановлення Windows у ситуації, коли операційна система не завантажується, користувачам часто доводилося створювати інсталяційний USB-носій або використовувати інший комп’ютер для підготовки такого носія.

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