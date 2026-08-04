Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Microsoft викрила нову схему російських хакерів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Microsoft викрила нову схему російських хакерів
Microsoft закликала не довіряти Wi-Fi у готелях
фото: Microsoft

Зловмисники зламують мережі Wi-Fi у готелях, щоб викрадати паролі, файли та корпоративні облікові записи користувачів

Компанія Microsoft повідомила про нову кібершпигунську кампанію російського хакерського угруповання Midnight Blizzard. За даними корпорації, зловмисники отримують контроль над мережами Wi-Fi у готелях і конференц-центрах, щоб заражати пристрої ділових мандрівників шкідливим програмним забезпеченням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cybernews.

Російські хакери змінили тактику атак

За інформацією Microsoft Threat Intelligence, кампанію під назвою CaptiveCrunch проводить російське угруповання Midnight Blizzard, також відоме як NOBELIUM або Cozy Bear. Вона триває щонайменше з травня цього року та спрямована насамперед проти урядових установ, дипломатичних представництв, неурядових організацій і постачальників ІТ-послуг у США та Європі.

Замість прямих атак на корпоративні мережі хакери отримують контроль над легітимними мережами Wi-Fi у готелях, конференц-центрах та інших закладах гостинності. Після підключення користувачам демонструють підроблені сторінки входу або повідомлення про нібито необхідне оновлення Windows чи браузера.

Як працює схема зараження

Насправді такі «оновлення» встановлюють шкідливі програми CornFlake і ChocoShell, які використовують метод соціальної інженерії ClickFix.

Як захиститися від атак

За даними Microsoft, це програмне забезпечення здатне викрадати облікові дані Microsoft 365, паролі, файли та cookie, а також забезпечувати віддалений доступ до зараженого пристрою. Крім того, воно може записувати натискання клавіш, активувати мікрофон і камеру користувача. В окремих випадках атаки були спрямовані й на пристрої Android.

Експерти наголошують, що загроза стосується не лише готелів. За словами керівника відділу державної політики SecurityScorecard Майкла Центрелли, аналогічні атаки можуть поширитися на будь-які заклади з порталами авторизації Wi-Fi, зокрема аеропорти, університети та медичні установи.

Microsoft рекомендує не встановлювати оновлення програмного забезпечення через спливаючі вікна або вебсторінки після підключення до публічних мереж Wi-Fi. Компанія радить використовувати лише офіційні механізми оновлення операційної системи, уважно перевіряти сторінки авторизації, за можливості користуватися власними мобільними точками доступу або корпоративними маршрутизаторами, а також застосовувати багатофакторну автентифікацію та VPN.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Франції, Данії та Нідерландів провели масштабну міжнародну операцію проти російської кіберзлочинної мережі. За даними слідства, хакери заразили понад 300 тис. комп'ютерів у різних країнах світу, викрадаючи дані для шантажу та кібершпигунства. США висунули обвинувачення 16 учасникам цієї мережі, а 20 підозрюваних оголосили в міжнародний розшук.

Читайте також:

Теги: кібератака кібербезпека США росія Microsoft хакер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дисциплінованість і наполегливість допомогли Олені закінчити американську школу у 77 років
Українка у 77 років закінчила школу в США
2 серпня, 19:33
У 2025 році Kyivstar Group стала першою українською компанією, акції якої почали торгуватися на біржі Nasdaq
Компанія «Київстар» відкрила офіс у Нью-Йорку
31 липня, 13:29
За словами радника президента, без доступу до західної електроніки виробництво «Іскандерів» було б значно ускладнене
Росія продовжує збирати «Іскандери» із західної електроніки
29 липня, 14:21
Трамп не переконав Конгрес виділити кошти на війну з Іраном
Гроші таки закінчилися? Адміністрація Трампа шукає гроші на війну з Іраном
28 липня, 08:23
В Україні падає закупівельна ціна на зерно
Ціни на зерно падають: експерт назвав причину
25 липня, 17:29
У ніч проти 22 липня у Краснодарі зазнав атаки безпілотників логістичний центр Wildberries
Після удару по Wildberries росіянам у Краснодарі радять «не дихати»
22 липня, 18:40
Європа зробила новий крок на підтримку України
Саміт у Києві завершився важливою декларацією. Що в документі
15 липня, 21:43
Кремль вже не може зупинити кризу
Паливна криза РФ виходить з-під контролю: що буде далі
13 липня, 18:22
Мільйони українців, які лишаються під окупацією, зазнають системного тиску, порушень прав людини та примусової русифікації
Омбудсмен розповів, скільки українців залишається на окупованих територіях
9 липня, 22:40

Соціум

Перед візитом Путіна у Красноярську різко подешевшав бензин
Перед візитом Путіна у Красноярську різко подешевшав бензин
Microsoft викрила нову схему російських хакерів
Microsoft викрила нову схему російських хакерів
Європу накрила безпрецедентна посуха: найбільші річки обміліли
Європу накрила безпрецедентна посуха: найбільші річки обміліли
У Японії 118-річну в'язницю перетворили на розкішний готель: скільки коштує ніч
У Японії 118-річну в'язницю перетворили на розкішний готель: скільки коштує ніч
Удар по складу Wildberries обернувся екологічною катастрофою у Підмосков'ї
Удар по складу Wildberries обернувся екологічною катастрофою у Підмосков'ї
FT: Росія скупила газовози перед новим етапом санкцій ЄС
FT: Росія скупила газовози перед новим етапом санкцій ЄС

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції
43K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua