Microsoft викрила нову схему російських хакерів

Зловмисники зламують мережі Wi-Fi у готелях, щоб викрадати паролі, файли та корпоративні облікові записи користувачів

Компанія Microsoft повідомила про нову кібершпигунську кампанію російського хакерського угруповання Midnight Blizzard. За даними корпорації, зловмисники отримують контроль над мережами Wi-Fi у готелях і конференц-центрах, щоб заражати пристрої ділових мандрівників шкідливим програмним забезпеченням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cybernews.

Російські хакери змінили тактику атак

За інформацією Microsoft Threat Intelligence, кампанію під назвою CaptiveCrunch проводить російське угруповання Midnight Blizzard, також відоме як NOBELIUM або Cozy Bear. Вона триває щонайменше з травня цього року та спрямована насамперед проти урядових установ, дипломатичних представництв, неурядових організацій і постачальників ІТ-послуг у США та Європі.

Замість прямих атак на корпоративні мережі хакери отримують контроль над легітимними мережами Wi-Fi у готелях, конференц-центрах та інших закладах гостинності. Після підключення користувачам демонструють підроблені сторінки входу або повідомлення про нібито необхідне оновлення Windows чи браузера.

Як працює схема зараження

Насправді такі «оновлення» встановлюють шкідливі програми CornFlake і ChocoShell, які використовують метод соціальної інженерії ClickFix.

Як захиститися від атак

За даними Microsoft, це програмне забезпечення здатне викрадати облікові дані Microsoft 365, паролі, файли та cookie, а також забезпечувати віддалений доступ до зараженого пристрою. Крім того, воно може записувати натискання клавіш, активувати мікрофон і камеру користувача. В окремих випадках атаки були спрямовані й на пристрої Android.

Експерти наголошують, що загроза стосується не лише готелів. За словами керівника відділу державної політики SecurityScorecard Майкла Центрелли, аналогічні атаки можуть поширитися на будь-які заклади з порталами авторизації Wi-Fi, зокрема аеропорти, університети та медичні установи.

Microsoft рекомендує не встановлювати оновлення програмного забезпечення через спливаючі вікна або вебсторінки після підключення до публічних мереж Wi-Fi. Компанія радить використовувати лише офіційні механізми оновлення операційної системи, уважно перевіряти сторінки авторизації, за можливості користуватися власними мобільними точками доступу або корпоративними маршрутизаторами, а також застосовувати багатофакторну автентифікацію та VPN.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Франції, Данії та Нідерландів провели масштабну міжнародну операцію проти російської кіберзлочинної мережі. За даними слідства, хакери заразили понад 300 тис. комп'ютерів у різних країнах світу, викрадаючи дані для шантажу та кібершпигунства. США висунули обвинувачення 16 учасникам цієї мережі, а 20 підозрюваних оголосили в міжнародний розшук.