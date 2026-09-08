Ноутбуки можуть різко подорожчати: виробники рахують нову собівартість

Процесори, оперативна пам’ять і SSD стали значно дорожчою частиною пристроїв

Виробники ноутбуків зіткнулися зі зростанням собівартості через подорожчання процесорів, оперативної пам’яті та SSD. Їхня частка у вартості комплектуючих масової моделі з першого кварталу 2025 року зросла з 45% до 68%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TrendForce.

Аналітики для порівняння взяли ноутбук із рекомендованою ціною $900. У першому кварталі 2025 року процесор, DRAM і SSD разом становили близько 45% вартості його комплектуючих.

У третьому кварталі 2026 року їхня частка зросла до 68%. Через подорожчання основних компонентів виробники витрачають більше на виготовлення аналогічних пристроїв.

Виробникам доведеться обирати

Зростання вартості комплектуючих скорочує валову маржу виробників, якщо вони не підвищують ціни на готові пристрої.

За розрахунками TrendForce, щоб зберегти таку саму валову маржу, як від аналогічної моделі у першому кварталі 2025 року, ціну ноутбука у третьому кварталі 2026-го довелося б підвищити приблизно на 80%.

Ця цифра не означає, що ноутбуки на ринку подорожчають на 80%. Йдеться про теоретичний розрахунок за умови збереження попередньої маржі.

На практиці виробники можуть частину додаткових витрат взяти на себе або підвищити ціни. На їхні рішення впливатимуть попит, конкуренція та бажання зберегти частку ринку.

Поки компаніям допомагають запаси комплектуючих, придбаних раніше за нижчими цінами. Виробники також заздалегідь закуповують необхідні деталі. Це дає їм змогу певний час не переносити всю різницю у витратах на покупців.

Коли дешевші запаси вичерпаються, нові моделі більше залежатимуть від актуальної вартості процесорів, DRAM і SSD.

Світові поставки ноутбуків скорочуються

Постачання процесорів у другому кварталі 2026 року покращилося. Виробники поступово нормалізують закупівлі та виробництво.

Водночас високі ціни на DRAM і SSD спонукали компанії закуповувати ці компоненти заздалегідь. Через це у першій половині року обсяги поставок виявилися вищими за очікування.

TrendForce прогнозує, що за підсумками 2026 року світові поставки ноутбуків скоротяться на 9,4% порівняно з минулим роком. На перше півріччя припало близько 53% річного обсягу, а на друге очікується 47%. Із третього кварталу аналітики прогнозують скорочення поставок.

На попит також вплинуло те, що частина споживачів придбала нові пристрої раніше, ніж планувала. Для виробників важливими залишаються корпоративні замовлення, вихід нових моделей і конкуренція за покупців.

Нагадаємо, у серпні «Главком» писав, що подорожчання пам’яті вже позначилося на українському ринку ноутбуків. За даними ритейлерів, ціни на окремі моделі та конфігурації зросли на 15–35%. Найпомітніші зміни зафіксували у пристроях із більшим обсягом оперативної пам’яті та накопичувача.