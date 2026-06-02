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Microsoft представила новий квантовий чіп створений штучним інтелектом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Microsoft представила новий квантовий чіп створений штучним інтелектом
Компанія представила новий квантовий обчислювальний чіп, який вона переробила за допомогою штучного інтелекту
фото: Reuters
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Технологічний гігант Microsoft здійснив вагомий ривок у сфері квантових обчислень, представивши процесор нового покоління Majorana 2

Microsoft планує розгорнути перші комерційно корисні квантові машини вже до 2029 року, вступивши у пряме протистояння з IBM, Google та Amazon. Досі Microsoft утримувалася від оголошення точних дат, зазначаючи, що створення стабільного квантового комп'ютера – «це питання років, а не десятиліть».

Встановлення дедлайну на 2029 рік виводить компанію на один трек із її головним конкурентом – IBM, яка нещодавно оголосила про намір інвестувати 10 млрд доларів США у квантовий напрямок та заснувала окрему структуру для виробництва квантових чіпів для сторонніх замовників. Нова розробка Microsoft покликана вирішувати складні завдання в медицині, хімії та кібербезпеці, на які традиційним суперкомп'ютерам знадобилися б тисячоліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Фундаментальна відмінність нового чіпа Majorana 2 від розробок конкурентів та власного торішнього попередника полягає в кардинальній зміні хімічного складу. У той час як Google, IBM та більшість інших гравців ринку створюють квантові процесори на основі надпровідних дротів з алюмінію, Microsoft зробила ставку на свинець, який має значно більший атом.

Здійснити цей перехід та розробити унікальну формулу вдалося завдяки спеціалізованим інструментам штучного інтелекту, інтегрованим у матеріалознавство. Як пояснив виконавчий віцепрезидент Microsoft Джейсон Зандер, який курує квантовий напрямок, головна інженерна складність полягала в тому, що свинець є розчинним у воді. Потрібно було вигадати, як інтегрувати його в мікросхему, щоб металеві елементи просто не змивалися під час складного виробничого процесу.

«Причина, чому інші компанії не використовують свинець для створення мікросхем, полягає в тому, що для цього потрібен неймовірно спеціалізований, делікатний процес. Завдяки ШІ ми його вирахували та зрозуміли. Як результат, ми отримали покращення деяких аспектів продуктивності Majorana 2 у 1000 разів», – наголосив Зандер.

В основі квантового підходу Microsoft лежить маніпуляція квазічастинками – майоранівськими ферміонами. По суті, компанія будує так званий топологічний квантовий комп'ютер, який теоретично є значно стійкішим до зовнішніх завад і помилок, ніж системи конкурентів.

Попри оптимістичні заяви керівництва техгіганта, презентація Majorana 2 знову спровокувала хвилю жорсткої критики з боку представників фундаментальної науки. Чимало фізиків-теоретиків та експертів у галузі квантової механіки стверджують, що Microsoft не оприлюднює достатньої кількості первинних експериментальних даних для підтвердження існування квазічастин майорани.

У відповідь на звинувачення в закритості топменеджмент Microsoft апелює до суворих бізнес-реалій. Керівники компанії відверто визнають, що жорстка комерційна таємниця в умовах надвисокої конкуренції не дозволяє їм викладати у відкритий доступ усі деталі мікроархітектури чіпа Majorana 2.

Нагадаємо, технологічний гігант Microsoft оголосив про амбітний план подолання «цифрового розриву». До кінця десятиліття компанія має намір інвестувати $50 млрд у розвиток інфраструктури та навичок штучного інтелекту в країнах Глобального Півдня. Про це представники корпорації заявили на саміті India AI Impact Summit 2026, що цими днями триває в Нью-Делі.

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Теги: Microsoft штучний інтелект

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