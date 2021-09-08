Ахметов втрачає зв’язок. Бізнесмен продав оператора Vega

Компанія Vodafone Україна купила провайдера фіксованого зв’язку та інтернету Vega, який належав Рінату Ахметову

Рінат Ахметов частково вийшов із телекомунікаційного бізнесу. Найзаможніший чоловік країни продав компанію Vega, яка є одним з найбільших провайдерів інтернету та фіксованого телефонного зв’язку в Україні.

Новим власником Vega став один із найбільших вітчизняних мобільних операторів Vodafone Україна. Остання раніше належала росіянам. Але у 2019 році її викупила азербайджанська NEQSOL.

Представники Vodafone запевняють, що головна мета поглинання – є подальший розвиток бізнесу в сфері телекомунікацій, зокрема послуг фіксованого зв’язку. При цьому представники нового власника впевнені, що угода не призведе до монополізації чи будь-якого обмеження конкуренції на ринку.

«Вихід на ринок фіксованого зв’язку стане для Vodafone одним із стратегічних пріоритетів у найближчі два роки. Ми плануємо надавати конвергентні послуги, оскільки споживачі хочуть отримувати усі послуги – мобільний зв’язок, мобільний і домашній інтернет, телебачення «з одних рук» з гарантованою якістю і зручним сервісом Vodafone, до якого вже звикли наші клієнти», – прокоментувала угоду Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна.

Нагадаємо, що у власності Ахметова лишається найбільший в країні оператор фіксованого зв'язку – «Укртелеком».