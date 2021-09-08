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    Ахметов втрачає зв’язок. Бізнесмен продав оператора Vega

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    Vega відтепер належить компанії Vodafone Україна - Ахметов втрачає зв’язок. Бізнесмен продав оператора Vega
    Vega відтепер належить компанії Vodafone Україна
    Фото з відкритих джерел

    Компанія Vodafone Україна купила провайдера фіксованого зв’язку та інтернету Vega, який належав Рінату Ахметову

    Рінат Ахметов частково вийшов із телекомунікаційного бізнесу. Найзаможніший чоловік країни продав компанію Vega, яка є одним з найбільших провайдерів інтернету та фіксованого телефонного зв’язку в Україні.

    Новим власником Vega став один із найбільших вітчизняних мобільних операторів Vodafone Україна. Остання раніше належала росіянам. Але у 2019 році її викупила азербайджанська NEQSOL.

    Представники Vodafone запевняють, що головна мета поглинання – є подальший розвиток бізнесу в сфері телекомунікацій, зокрема послуг фіксованого зв’язку. При цьому представники нового власника впевнені, що угода не призведе до монополізації чи будь-якого обмеження конкуренції на ринку.

    «Вихід на ринок фіксованого зв’язку стане для Vodafone одним із стратегічних пріоритетів у найближчі два роки. Ми плануємо надавати конвергентні послуги, оскільки споживачі хочуть отримувати усі послуги – мобільний зв’язок, мобільний і домашній інтернет, телебачення «з одних рук» з гарантованою якістю і зручним сервісом Vodafone, до якого вже звикли наші клієнти», – прокоментувала угоду Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна.

    Нагадаємо, що у власності Ахметова лишається найбільший в країні оператор фіксованого зв'язку – «Укртелеком».

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    Теги: Рінат Ахметов інтернет Укртелеком Vodafone
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    Ахметов втрачає зв’язок. Бізнесмен продав оператора Vega