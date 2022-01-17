«Батько наш Бандера». Названо історичних зірок українців у 2021 році

Wikipedia оприлюднила список історичних діячів, якими українці цікавилися найбільше у 2021 році

Wikipedia – найпопулярніша онлайн енциклопедія – оприлюднила список історичних діячів, якими найбільше цікавилися українці у 2021 році. Майже всю першу «десятку» зайняли українські постаті. Виключенням став лише турецький султан, який опинився на дев’ятій сходинці. Проте, навіть він опосередковано пов’язаний з Україною.

Головною історичної зіркою для українців лишається Тарас Шевченко. За минулий рік його україномовну сторінку на сайті Wikipedia відвідали 772,5 тис. разів.

Другу сходинку посіла Лариса Косач, більше відома як Леся Українка. Видатною українською поетесою минулого року цікавилися 571,1 тис. разів.

Замикає першу «трійку» Іван Франко з показником 372,7 тис. переглядів.

А ось першим політичним та військовим діячем в топ-10 став, мабуть, найвідоміший український гетьман Богдан Хмельницький.

На п’яту сходинку піднявся Степан Бандера, популярність сторінки якого, мабуть, можна пов’язати зі флешмобом «Батько наш Бандера», що влаштували українці минулого року.

Несподівано на дев’ятому місці опинився Сулейман I Пишний – османський султан 16 століття. Мабуть, українців він зацікавив тим, що його дружиною була Хасекі Хюррем Султан, відома як Роксолана. У списку найпопулярніших історичних постатей року вона знаходиться на шостій сходинці.

Загалом топ-10 найпопулярніших історичних діячів серед українців у 2021 році має наступний вигляд: