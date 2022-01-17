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    «Батько наш Бандера». Названо історичних зірок українців у 2021 році

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    Степан Бандера - один із найпопулярніших історичних діячів в українському сегменті інтернету - «Батько наш Бандера». Названо історичних зірок українців у 2021 році
    Степан Бандера - один із найпопулярніших історичних діячів в українському сегменті інтернету
    фото: Микола Василечко, Вікіпедія

    Wikipedia оприлюднила список історичних діячів, якими українці цікавилися найбільше у 2021 році

    Wikipedia – найпопулярніша онлайн енциклопедія – оприлюднила список історичних діячів, якими найбільше цікавилися українці у 2021 році. Майже всю першу «десятку» зайняли українські постаті. Виключенням став лише турецький султан, який опинився на дев’ятій сходинці. Проте, навіть він опосередковано пов’язаний з Україною.

    Головною історичної зіркою для українців лишається Тарас Шевченко. За минулий рік його україномовну сторінку на сайті Wikipedia відвідали 772,5 тис. разів.

    Другу сходинку посіла Лариса Косач, більше відома як Леся Українка. Видатною українською поетесою минулого року цікавилися 571,1 тис. разів.

    Замикає першу «трійку» Іван Франко з показником 372,7 тис. переглядів.

    А ось першим політичним та військовим діячем в топ-10 став, мабуть, найвідоміший український гетьман Богдан Хмельницький.

    На п’яту сходинку піднявся Степан Бандера, популярність сторінки якого, мабуть, можна пов’язати зі флешмобом «Батько наш Бандера», що влаштували українці минулого року.

    Несподівано на дев’ятому місці опинився Сулейман I Пишний – османський султан 16 століття. Мабуть, українців він зацікавив тим, що його дружиною була Хасекі Хюррем Султан, відома як Роксолана. У списку найпопулярніших історичних постатей року вона знаходиться на шостій сходинці.

    Загалом топ-10 найпопулярніших історичних діячів серед українців у 2021 році має наступний вигляд:

    1. Шевченко Тарас Григорович – 772,5 тис. переглядів;
    2. Леся Українка – 571,1 тис. переглядів;
    3. Франко Іван Якович – 372,7 тис. переглядів;
    4. Богдан Хмельницький – 267,1 тис. переглядів;
    5. Бандера Степан Андрійович – 263 тис. переглядів;
    6. Роксолана – 222,1 тис. переглядів;
    7. Грушевський Михайло Сергійович – 207,7 тис. переглядів;
    8. Ярослав Мудрий – 203,3 тис. переглядів;
    9. Сулейман I Пишний – 192 тис. переглядів;
    10. Іван Мазепа – 191,1 тис. переглядів.

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    Теги: Google українці Хмельницький Леся Українка
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    «Батько наш Бандера». Названо історичних зірок українців у 2021 році