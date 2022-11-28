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Де в Україні найгірша ситуація з мобільним зв'язком

Альона Боженко
glavcom.ua
Де в Україні найгірша ситуація з мобільним зв'язком
Доступність базових станцій мобільного зв'язку в Україні перевищує 83%
фото ілюстративне

Проблеми з мобільним зв'язком можуть відчути жителі Одеської області, у якій доступно близько 70% базових станцій

Станом на неділю, 27 листопада, найкраща ситуація з мобільним зв'язком спостерігається у низці центральних, східних та західних регіонах України. Про це повідомляє Держспецзв'язку.

У Держспецзв'язку зазначають, що доступність базових станцій мобільного зв'язку в Україні перевищує 83%.

Найкраща ситуація зі зв'язком у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та Закарпатській областях, де доступність базових станцій перевищує 90%.

Проблеми з мобільним зв'язком можуть відчути жителі Одеської області, у якій доступно близько 70% базових станцій.

За інформацією Держспецзв'язку, ще гірша ситуація у Запорізькій області - там працює близько 50% базових станцій. Це з постійними обстрілами окупантів.

Нагадаємо, раніше Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України рекомендувала обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму.

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Теги: телефон

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