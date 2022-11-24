П'ять способів швидко зарядити телефон

Українці вчаться жити при постійних відключенням світла

Ракетний терор Росії призвів до відключень світла по всій Україні. Це змушує українців цінувати можливість зарядити свої девайси. Але навіть заряджаючи телефон, можна робити помилки.

Вікна зібрали п'ять порад, як правильно заряджати свої смартфони.

Заряджай від розетки. Якщо в тебе є вибір, заряджати телефон від USB-кабелю чи розетки, завжди обирай друге. Це пов’язано з кількістю струму, який телефон може отримувати.

Також для заряджання використовуй той кабель, який був у комплекті з телефоном або принаймні є його надійною заміною.

Закрий усі застосунки. Програми, які працюють у фоновому режимі, усе одно використовують заряд телефона та сповільнюють процес зарядки батареї. Тому краще їх вимкнути.

Увімкни режим «у літаку». Режим «у літаку» обмежує кількість енергії, яку витрачає телефон. Це відбувається завдяки вимкненню всіх бездротових підключень: Wi-Fi, стільникового зв’язку, Bluetooth, GPS та радіочастотного зв’язку ближньої дії (NFC).

Якщо ти не очікуєш важливих дзвінків, то можеш не вимикати цей режим навіть після зарядки. Так акумулятор виснажуватиметься набагато повільніше.

Вимкни телефон. Вимкни свій телефон на час зарядки. Це радикальний, але найбільш ефективний спосіб прискорити заряджання.

Поки телефон відновлює сили, пошукай альтернативне джерело новин.

Функція швидкої зарядки. І таке теж є. Технологія швидкої зарядки реально працює!

Щоправда, не всі смартфони підтримують цю функцію. Перевір це у своїх налаштуваннях.

Нагадаємо, після ворожих обстрілів в Україні 15 листопада обсяг інтернет-трафіку впав до 67% від норми. Згідно з мережевими даними, більшість регіонів України постраждали від відключення електроенергії на тлі інтенсивного російського ракетного обстрілу, спрямованого на критичну інфраструктуру.