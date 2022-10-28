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Вперше Україна отримає від США супутникові антени для зв'язку на полі бою

Альона Боженко
glavcom.ua
Вперше Україна отримає від США супутникові антени для зв'язку на полі бою
США нададуть Україні супутникові антени
фото ілюстративне

Антени здатні працювати з будь-якими супутниковими системами

Вперше до пакета американської військової допомоги Україні увійдуть супутникові антени для зв'язку на полі бою. Про це повідомила представник Пентагону Сабріна Сінгх, передає «Голос Америки».

Пентагон вперше надає Україні чотири антени супутникового зв'язку, що діють поза системою Starlink, підтвердила посадовиця. 

Разом з тим Сінгх зауважила, що надання антен Україні жодним чином не пов'язано з недавніми заявами американського мільярдера Ілона Маска щодо збитків від фінансування роботи Starlink в Україні.

«Ми вперше надсилаємо чотири антени супутникового зв'язку», – сказала Сінгх. 

Вона також наголосила, що ці антени здатні працювати з будь-якими супутниковими системами. Необхідність у поставках викликана тим, що бійці Збройних сил України потребують стабільного зв'язку на полі бою в умовах постійного руйнування енергетичних об'єктів.

«Ми бачимо напади Росії на енергомережі та інфраструктуру України, і ці антени надають додаткові можливості на місці у критично важливий час, коли здійснюються удари по українській інфраструктурі. Вони здатні замінити Starlink, вони допомагають покращити зв'язок на полі бою», – додала вона.

Нагадаємо, міністерство оборони США підготувало новий пакет військової допомоги Україні на суму $275 млн.

Додамо, США розробили план протидії, якщо Росія захопить західну зброю в Україні.

До слова, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в четвер заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

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Теги: США Україна

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