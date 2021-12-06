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    День піци: 10 цікавих фактів із історії легендарної італійської страви

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    6 грудня відзначають міжнародний день піци - День піци: 10 цікавих фактів із історії легендарної італійської страви
    6 грудня відзначають міжнародний день піци
    фото з відкритих джерел

    Новий дудл від Google присвячено піці. Чому саме 6 грудня італійська страва святкує свій день народження

    Сайт Google присвятив свій черговий дудл піці. Саме 6 грудня вважається міжнародним днем цієї легендарної італійської страви.

    Ця дата вважається днем піци невипадково: 6 грудня 2007 року кулінарне мистецтво створення піци внесли до переліку культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

    Ось декілька цікавих фактів з історії піци:

    1. Хто, де та коли придумав піцу, невідомо. Але батьківщиною страви вважається Неаполь. Саме у цьому місті 1738 року була відкрита перша піцерія у світі. Вона називалася «Антика».
    2. Найбільша у світі кругла піца була зроблена близько 20 років тому. Вона мала діаметр 37,4 метри. Якщо говорити про прямокутну піцу, то в 2005 році на неї пішло 320 кілограм соусу, більше тонни сиру та 9,5 тис. коржів.
    3. Найбільш популярним інгредієнтом піци прийнято вважати ковбаски пепероні.
    4. Гавайська піца була придумана у Канаді.
    5. Однією серед перших покупок, які були зафіксовані в інтернеті, була піца з ковбасою пепероні, грибами та подвійним сиром.
    6. Деякі піцерії вводили в основу принцип «30 хвилин або піца безкоштовно», але потім відмовлялися від нього, тому що водії часто ставали причиною автомобільних аварій через поспіх під час доставки піци.
    7. У 2010 році в штаті Каліфорнія був Чемпіонат з поїдання піци. Його переможцем став американець Джоуі Честнат, якому на той момент було 24 роки. Джоуї за 10 хвилин з'їв 45 шматків піци.
    8. В 2001 відбулася доставка піци на найбільшу відстань за всю історію - піца була відправлена на Міжнародну Космічну Станцію за допомогою ракети на космічну станцію. Це було рекламним ходом вартістю мільйон доларів.
    9. Найдорожчу піцу у світі готує італійський шеф-кухар Ренато Віола. У складі цієї розкішної страви: креветки, м'ясо лангуста та омара, три види ікри та сир, приготований із молока чорних буйволиць. Заправка цієї піци – елітний коньяк. Не дивлячись на дорогу ціну піци, насититися нею не вдасться – діаметр Pizza Louis XIII становить близько 20 сантиметрів. А її ціна – €8,3 тис.
    10. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі образив представників фінської кухні, заявивши, що фіни не вміють готувати піцу. А у 2008 році Фінляндія виграла міжнародний конкурс піци. Фінська піца отримала саркастичну назву «Піца Берлусконі».

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    Теги: Google
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    День піци: 10 цікавих фактів із історії легендарної італійської страви