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Українці зможуть знайти роботу через портал «Дія»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українці зможуть знайти роботу через портал «Дія»
Подати документи можна буде до Мінцифри, Мінекономіки та державного підприємства «Дія»
фото: diia.gov.ua/«Дія»

Громадяни України можуть податки заяву на державну службу

Кабінет міністрів ухвалив рішення запустити експеримент із цифровим працевлаштуванням через портал «Дія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову уряду № 578.

Пілотний проєкт буде тривати два роки. Ініціатива Міністерства цифрової трансформації передбачає використання вебпорталу електронних послуг для пошуку роботи.

Наразі мова лише про державну службу. Подати документи можна буде до Мінцифри, Мінекономіки та державного підприємства «Дія». Увесь процес буде цифровим: від подачі заявки до передавання необхідних документів – усе відбуватиметься через застосунок.

Нагадаємо, що у квітні ринок праці вперше цього року перетнув позначку в 100 тис. вакансій. Майже на половину з них роботодавці готові найняти людину без досвіду. 25% пропозицій роботи, які підходять для студентів. 

Також було названо десятку найбільших роботодавців в Україні. Найбільшим роботодавцем України вже чотири роки поспіль є «Укрзалізниця»: в компанії працює понад 178 тисяч працівників. Далі в рейтингу – «АТБ-Маркет» та Газорозподільні мережі України.

Як повідомлялося, в Україні роботодавці найбільше потребують людей на робітничі професії: тракторист, слюсар-ремонтник, електрогазозварювальник та інші.

До слова закриття ФОПів в Україні зросло на 44%. 81 928 фізичних осіб-підприємців відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч.

Теги: робота Дія

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