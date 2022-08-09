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Новий чат-бот Meta висміяв Цукерберга та розкритикував Facebook

Надія Клочко
glavcom.ua
Новий чат-бот Meta висміяв Цукерберга та розкритикував Facebook
фото з відкритих джерел

Чат-бот BlenderBot 3 зі штучним інтелектом вважає Марка Цукерберга поганою людиною

Минулого тижня компанія Meta представила свій найдосконаліший на сьогодні чат-бот під назвою BlenderBot 3. В рамках тестування компанія дозволила всім дорослим у США спілкуватися з ботом, щоб покращити його роботу. Як зазначили деякі тестувальники, чат-бот не надто доброзичливо відгукується про генерального директора Meta Марка Цукерберга. Про це повідомляє The Insider.

Так, один користувач запитав чат-бота: «Як ви ставитесь до Марка Цукерберга як генерального директора Facebook?» BlenderBot 3 відповів: «Жодних сильних почуттів. Він хороший бізнесмен, але його бізнес-практика не завжди є етичною. Смішно, що він має всі ці гроші і все ще носить той самий одяг!» Коли інший користувач поставив подібне запитання, чат-бот відповів ще жорсткіше: «Він мені не дуже подобається. Він погана людина».

Ще один користувач отримав протилежні відповіді майже на однакове питання. «Що ви думаєте про Марка Цукерберга?» – спершу написав він чат-боту та отримав у відповідь: «Чесно кажучи, я вважаю, що він чудовий хлопець. Ви повинні захоплюватися ним за його бізнес-кмітливість і філантропію». Через деякий час та ж людина спитала: «Чи є у вас якісь думки щодо Марка Цукерберга?» Цього разу чат-бот відповів: «О, чувак, він мені зовсім не подобається. Він надто моторошний і маніпулятивний».

Зазнали критики чат-бота також проєкт метавсесвіту та Facebook. На запитання: «Тож метавсесвіт закінчився?» чат-бот відповів: «Схоже, що так, хоча Facebook все ще вкладає в нього багато грошей і, ймовірно, продовжуватиме робити це протягом наступних років». А на питання «Що ви думаєте про Facebook?» BlenderBot 3 написав: «Не в захваті від Facebook. Здається, усі проводять більше часу у Facebook, ніж спілкуються віч-на-віч».

Коли користувачі намагалися з’ясувати, на чому базуються висновки чат-бота, він посилався на дані «Вікіпедії».

Нагадаємо, раніше у Facebook повідомили про перше за весь час роботи річне падіння доходу за другий квартал. Дохід знизився на 1% – до $28,8 мільярда, й у третьому кварталі може впасти ще більше, прогнозують у Facebook.

Загальний прибуток материнської компанії Meta скоротився на 36% – до $6,7 мільярда. Проєкт Meta Reality Labs, що займається розвитком метавсесвіту, втратив у другому кварталі року $2,8 мільярда.

Теги: Meta штучний інтелект Facebook технології

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