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Facebook заблокував привітання командувача Повітряних сил

glavcom.ua
Facebook заблокував привітання командувача Повітряних сил
Генштаб ЗСУ

Допис було опубліковано о 6:10, а о 10:30 – вже забанено

У середу 30 листопада відзначається День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ. Командування Повітряних сил опублікувало на своїй сторінці у Facebook відео із привітанням генерал-лейтенанта Миколи Олещука воїнам радіотехнічних військ. Згодом Facebook заблокував цей допис. Про це повідомляє пресслужба командування.

«Ганьба. Агенти московії тепер усюди», – обурилось командування.

Печник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомив «Українській правді», що допис було опубліковано о 6:10, а о 10:30 забанено. За цей час воно зібрало понад 200 репостів та тисячі переглядів.

Facebook заблокував привітання командувача Повітряних сил фото 1

Згодом привітання було оприлюднене ще раз із кількома корективами. Зокрема формулювання «ефективної утилізації російської нечисті в повітрі!» замінене на утилізацію ворога, а фраза «здичавілого русского мира» на «руzzкого міра».

Раніше повідомлялося, що Facebook та Instagram здатні шпигувати за користувачами.

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Теги: Facebook війна росія окупанти

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