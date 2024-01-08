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Стендаперка втрапила до скандалу через жарт про вдів: наречена полеглого Да Вінчі відповіла їй

Катерина Іванова
glavcom.ua
Стендаперка втрапила до скандалу через жарт про вдів: наречена полеглого Да Вінчі відповіла їй
фото з відкритих джерел

Мережею поширився новий скандал: спендаперка Вікторія Таран в ефірі програми «Алкоміки» невдало пожартувала щодо «багатих вдів», за що отримала порцію хейту

Під час гумористичного шоу «Алкоміки» учасниця поцікавилася у своєї колеги, чи знає вона, як називають щасливих жінок з грошима. Після чого сама ж відповіла: «Вдови». Цей епізод з’явився на сторінці «Столичного стендапу» в Instagram.

Незрозумілий жарт обурив суспільство, зокрема, на нього в Instagram відреагувала волонтерка та військовослужбовиця Аліна Михайлова, яка була нареченою загиблого легендарного військового Дмитра Коцюбайла, відомого як «Да Вінчі».

Стендаперка втрапила до скандалу через жарт про вдів: наречена полеглого Да Вінчі відповіла їй фото 1

фото: скрін instagram / alishamisha

«Ви та ваші тьолки - бруд і гниль, яка має отримати абсолютний кенселінг в суспільстві, а ще й до цього - розбиті є*ушатні. Зі своїми вибаченнями ви можете взятися за руки та піти на*уй. А тисячам українських вдів, осиротілих дітей та матерів - ви сьогодні плюнули в обличчя», – написала Аліна Михайлова.

Зазначимо, що пізніше Вікторія Таран попросила вибачення за жарт, мовляв, його неправильно зрозуміли, а «Столичний стендап» виставив на своїй Instagram-сторінці вибачення та пояснення:

Стендаперка втрапила до скандалу через жарт про вдів: наречена полеглого Да Вінчі відповіла їй фото 2

фото: instagram / ss.clu

«Вікторія не є нашим резидентом. Шоу «Алкоміки» виходить не на нашому ютубі. Так, ми винні за публікацію його в нас, бо не вважали, що він може мати контекст про дружин військових. Враховуючи цей контекст, жарт є жахливим, і ми згодні. Просимо вибачення», – також зазначили у «Столичного стендапі». 

Нагадаємо, «Дизель Шоу» обурило українців номером про родину в окупації: шеф-редактор відповів.

Також раніше українська співачка була обурена номером «95-го кварталу»: коміки використали пісню її батька. 

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Теги: скандал Дизель шоу співачка Дмитро Коцюбайло стендап

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